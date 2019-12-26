Правительство выделило 1,4 миллиарда гривен на подготовку к Олимпиаде-2020

Правительство выделило 1,4 миллиарда гривен для подготовки украинских спортсменов к зимним Юношеским Олимпийским играм и летним Олимпийским и Паралимпийским играм.

Зимние Юношеские Олимпийские игры пройдут в Лозанне (Швейцария). Летние Олимпийские и Паралимпийские игры примет Токио (Япония).

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Для того, чтобы наши олимпийцы и паралимпийцы достойно представили Украину, правительство выделило 1,4 миллиарда гривен на подготовку и участие спортсменов в соревнованиях,

– сообщает пресс служба Минфина в Facebook.

В министерстве отметили, что на развитие спорта в 2020 году выделено 5,4 миллиарда гривен. Таким образом, расходы на развитие спорта вырастут на 50% (1,8 миллиарда гривен).

Для сравнения расходы госбюджета на спорт в 2019 году составили 3,6 миллиарда гривен, из которых на развитие олимпийских и неолимпийских видов спорта было выделено 1,9 миллиарда гривен, а 200 миллионов 700 тысяч грн было выделено на Эксперимент, введенный по инициативе спортивных федераций.

Что известно о Эксперименте?

Как отметили в Минфине, он предусматривает, что национальные спортивные федерации по отдельным олимпийским видам спорта самостоятельно проводят все организационные мероприятия по спортивным мероприятиям, исходя из необходимости покрытия всех рисков за свой счет.

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Таким образом, федерации лично несут ответственность за все свои расходы и обязательства.

"В такой самостоятельности есть определенные преимущества, поскольку это дает возможность федерациям мгновенно реагировать на возникновение любых финансовых рисков, быть независимыми в принятии решений и закрывать проблемные вопросы, в т.ч. и покрытия кассовых разрывов, в самый быстрый способ и кратчайшие сроки", – говорится в сообщении Минфина.

Эксперимент будет проводится с октября 2015 года до 31 декабря 2020 года. В 2019 году в пределах Эксперимента средства в размере 200 миллионов 700 тысяч гривен были выделены 6 федерациям (легкая атлетика, регби, прыжки в воду, баскетбол, хоккей с шайбой, бокс).

Организационно-финансовые вопросы остальных видов спорта решают и обеспечивают структурные подразделения Министерства культуры, молодежи и спорта Украины, что требует более длительного времени и привлечения большего количества управленцев и усилий для урегулирования необходимых вопросов.

"По состоянию на 24 декабря 2019 года Министерство финансов на 100% выполнило свои обязательства и перечислило всю сумму средств для обеспечения подготовки украинских спортсменов к спортивным мероприятиям 2020 года", – подытожили в ведомстве.