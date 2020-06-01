Главная тема недели в США – смерть 46-летнего Джорджа Флойда. Спортивный мир тоже возмущен.

Спортсмены поддержали убитого Джорджа Флойда

Игроки дортмундской "Боруссии" Джейдон Санчо и Ашраф Хакими коснулись темы политики, когда праздновали взятие ворот "Падерборна" (6:1) в матче немецкой Бундеслиги. Об этом пишет 24 канал.

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Санчо показал футболку с надписью "Justice for George Floyd" ("Правосудие для Джорджа Флойда"). Аналогично поступил и Хакими, когда отличился в воротах соперника.



Джейдон Санчо и Ашраф Хакими посвятили голы Джорджу Флойду / Фото: Twitter

Хавбек "Шальке" Уэстон Маккенни вышел на игру с "Вердером" с повязкой на руке – на ней видно рукописный текст "Justice for George" ("Правосудие для Джорджа").

Килиан Мбаппе опубликовал твит с таким же хэштегом.

Больше всего событием, конечно, возмущены американские спортсмены. Так, 16-летняя американская теннисистка Коре Гауфф, которая вышла в прошлом году в 4 круг Уимблдона и ворвалась в топ-50 мирового рейтинга, отреагировала на трагедию в Миннеаполисе 25 мая вопросом "Я следующая?".

Звезда "Лейкерс" Леброн Джеймс разместил фото, на одной стороне которого полицейский, прижавший Флойда, а на другой – экс-квотербек "Сан-Франциско" Колин Каперник. Футболист НФЛ сел на колено в 2016 году во время исполнения гимна США. Так он выразил протест против расового неравенства в стране. "Теперь вы понимаете?! Или вам все еще неясно?"– написал Леброн.

Легенда баскетбола Майкл Джордан выразил соболезнования семье погибшего Джорджа Флойда, а также призвал американцев бороться с несправедливостью в мирный способ.

"Я вижу и чувствую боль, возмущение и разочарование каждого. Я поддерживаю тех, кто призывает избавиться от укорененного расизма и насилия в нашей стране относительно цветных людей. С нас достаточно", – говорится в обращении баскетболиста.

Отсылку к этому жесту сделал и форвард "Боруссии" М Маркус Тюрам – опустился на колено после гола "Униона". "Не нужно объяснение", – подписал фото твиттер немецкой команды.

Marcus Thuram takes the knee after scoring for Gladbach. pic.twitter.com/LixlyU6e1k — Ja! Watch the Bundesliga live on BT Sport (@btsportfootball) May 31, 2020

Не остались в стороне и представители Формулы-1. Льюис Хэмилтон отметил: "Ни слова от представителей Формулы-1", где, безусловно, доминируют белые".

Пилот Ferrari Шарль Леклер сказал следующее: "Если совсем честно, я чувствовал себя некомфортно, делясь мнениями в социальных сетях по ситуации – вот почему я не высказался раньше. Я сильно ошибался. Мне до сих пор сложно найти слова, которые описали бы все зверство на некоторых видео в интернете, которые я видел. Расизм нужно останавливать действиями, а не молчанием. Пожалуйста, принимайте активное участие, присоединяйтесь и вдохновляйте других на то, чтобы распространять осознанность. Высказываться против несправедливости – наша ответственность. Не молчите".

#BLACKLIVESMATTER

To be completly honest, I felt out of place and uncomfortable sharing my thoughts on social media about the whole situation and this is why I haven't express myself earlier than today.

And I was completely wrong. 1/3 — Charles Leclerc (@Charles_Leclerc) May 31, 2020

Посты на тему убийства Флойда также разместили гонщик "Рейсинг Пойнт" Серхио Перес и пилот "Уильямса" Николя Латифа.

Что известно о смерти Джорджа Флойда

25 мая полицейские задержали Джорджа Флойда якобы бы за то, что он пытался рассчитаться в магазине фальшивыми чеком на 20 долларов.

Во время задержания один из копов применил удушающий прием, став ему коленом на шею. Прием не запрещен в Миннесоте, однако держать мужчину более 5 минут в таком положении не было никаких оснований – ведь он даже не сопротивлялся во время задержания.

В конце концов, вызвали медиков, когда Флойд затих и прекратил умолять о помощи. Но было уже слишком поздно – на следующий день мужчина скончался.

Миннеаполис, Лос-Анджелес и Мемфис охватили массовые протесты, сейчас ситуация напряженная, а по мнению губернатора штата Волза – даже "чрезвычайно опасная".

Смотрите видео жестокого задержания Флойда