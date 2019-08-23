Предатель Украины не сыграет за Россию на Чемпионате мира по баскетболу 2019

Центровой Джоэль Боломбой из-за проблем со стопой не сможет сыграть на чемпионате мира в Китае.

Игрок сможет приступить к тренировке лишь через 2-3 недели. В то время как Чемпионат мира по баскетболу 2019 года пройдет в Китае с 31 августа по 15 сентября.

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Почему Боломбоя называют предателем?

Стоит напомнить, что Джоэль Боломбой родился 28 января 1994 года в Донецке в семье отца-конголезца и матери-россиянки. Однако в 4-летнем возрасте семья перебралась в США, где Джоэль окончил школу и выступал за баскетбольную команду университета Вебер Стэйт. В 2016 году его на драфте выбрала команда "Юта Джаз" под 52-м номером. Однако уже в следующем сезоне он перешел в "Милуоки Бакс". В общем сыграл лишь в 20 матчах за эти клубы в NBA. Больше времени играл в G-League.

В этом же 2017 году 206-сантиметровый игрок вошел в расширенный список кандидатов в сборную Украины для подготовки на Евробаскет. Однако на турнир игрок так и не поехал. В целом его неоднократно вызывали в сборную Украины. Но он каждый раз находил причины отказать. Летом 2018 года игрок перебрался в российский клуб ЦСКА и решил принять российское гражданство.

Уже после этого в одном из матчей за сборную России на товарищеском турнире повлек массовую драку, в которой приняли участие не только все десять баскетболистов, которые находились на паркете, но и арбитры.

Сборная России на первом групповом этапе Чемпионата мира 2019 сыграет с Нигерией, Аргентиной и Южной Кореей. Впервые в турнире сыграют 32 сборные, семь из которых получают путевки на Олимпийские игры 2020.