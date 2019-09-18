Экс-украинка Стадник стала двукратной чемпионкой мира по борьбе
Воспитанница львовской борьбы Мария Стадник выиграла золото чемпионата мира по борьбе для сборной Азербайджана.
В финале Мария, которая традиционно выступала под руководством мужа, победила главную сенсацию турнира, румынку Эмилию Алину Вуч.
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По итогам двух периодов экс-украинка уверенно победила со счетом 9:0.
Таким образом, 31-летняя Стадник стала чемпионкой мира во второй раз после 2010 года. Кроме того, она трехкратная призер Олимпийских игр, семикратная чемпионка мира и двукратная победительница Европейских игр.
Также стоит отметить, что украинский борец Ирина Коляденко стала сенсационной финалисткой чемпионата мира по борьбе.
В полуфинале Коляденко при счете 5:5 благодаря тому, что провела результативное действие последней, победила американку Форрест Молинари. Причем победный накат наш борец выполнила на заключительных секундах схватки.
Финальная схватка в весовой категории до 65 кг состоится во время вечерней сессии 19 августа, которая начнется в 15:00 по киевскому времени. Соперницей Коляденко будет 29-летняя россиянка Инна Тражукова.