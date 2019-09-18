Экс-украинка Стадник стала двукратной чемпионкой мира по борьбе

Воспитанница львовской борьбы Мария Стадник выиграла золото чемпионата мира по борьбе для сборной Азербайджана.

В финале Мария, которая традиционно выступала под руководством мужа, победила главную сенсацию турнира, румынку Эмилию Алину Вуч.

Читайте также: Жан Беленюк стал чемпионом мира по борьбе

По итогам двух периодов экс-украинка уверенно победила со счетом 9:0.

Таким образом, 31-летняя Стадник стала чемпионкой мира во второй раз после 2010 года. Кроме того, она трехкратная призер Олимпийских игр, семикратная чемпионка мира и двукратная победительница Европейских игр.

Также стоит отметить, что украинский борец Ирина Коляденко стала сенсационной финалисткой чемпионата мира по борьбе.

В полуфинале Коляденко при счете 5:5 благодаря тому, что провела результативное действие последней, победила американку Форрест Молинари. Причем победный накат наш борец выполнила на заключительных секундах схватки.

Финальная схватка в весовой категории до 65 кг состоится во время вечерней сессии 19 августа, которая начнется в 15:00 по киевскому времени. Соперницей Коляденко будет 29-летняя россиянка Инна Тражукова.