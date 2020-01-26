Предложение из России может быть единственным, – капитан сборной Украины по гандболу

Капитан сборной Украины по гандболу Захар Денисов поделился мнением о влиянии политики на спортивную жизнь. Игрок запорожского "Мотора" рассказал как влияют на гандбол отношения между Украиной и Россией.

В интервью Tribuna.com прокомментировал критику "Мотора", когда клуб заявился в SEHA-лигу, спонсором которой является российский "Газпром". По словам гандболиста, у клуба не было политических мотивов.

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Это проблема всей страны – каждый должен начать с себя. Да, на публику все об этом говорят, но когда рука с кнопки камеры убирается, бросают бычки себе под ноги. Что касается SEHA-лиги, то реально негде играть – уровень чемпионата Украины слабый. Политических моментов не было вообще. Эту ситуацию решили с федерацией,

– заявил Денисов.

Также на форме "Мотора" были нашивки "Северного Потока-2", которые есть на формах футбольных клубов в Лиге чемпионов.

Что такое "Северный поток-2"?Это газопровод через Балтийское море из России в ЕС, в который "Газпром" хочет перенаправить большую часть газа из ГТС Украины. Трубопровод должен поставлять газ в Европу в обход Украины.

По слова гандболиста, клуб сначала заклеивал нашивку "Газпрома", а затем всю форму отдали чтобы перешить.

"Есть избитая фраза "спорт вне политики". Давайте уже ее менять. Вот недавно Харлан победила в финале этапа Кубка мира россиянку. Почему это приносит людям в два раза больше радости, чем бы если она победила любую другую представительницу. Это сидит у нас внутри. Это не кто-то сверху нам мешает, надо начать с себя", – считает Денисов.

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Также игрок "Мотора" вспомнил, что во время чемпионата Европы затронули тему, что игрок сборной Украины выступает в России. Вероятно, речь идет о Евгении Жуке ("Пермские Медведи").

Сборная Украины проиграла все 3 матча на групповом этапе.

По словам Денисова, гандболисту сложно отказаться от предложения из России.

Футболист может позволить себе не поехать в Россию, подписав чуть менее выгодный контракт в другой стране. Но все равно будут хорошие деньги. В волейболе или гандболе такого нет – это предложение из России вообще может быть единственным,

– заявил капитан сборной Украины.

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Денисов рассказал, что в "Моторе" играли гандболисты из России. В 2014 году они отвезли свои авто в Россию, ведь в Украине поджигали автомобили на российских номерах.

"Но остались. Когда другие россияне приходили к нам, то спрашивали у предыдущих, соглашались и подписывали контракты", – сказал гандболист.

По словам Денисова, россияне, которые играли в "Моторе", отличные ребята и он до сих пор поддерживает с ними дружеские отношения.

"Какие политические вопросы могут быть? Они живут здесь и это огромный плюс для страны. Они видят, как к ним относятся, ездят на российских номерах, видят, что происходит. Они приезжают в Россию и рассказывают, что в Украине все хорошо, все нормально . Для них Украина – вторая Родина. Проблема только у президентов и министерств, а обычные люди страдают", – резюмировал Захар.