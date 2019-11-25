Представители ФИФА дали положительные отзывы по внедрению VAR в Украине
Глава УАФ Андрей Павелко рассказал детали внедрения системы видеоповторов VAR. Он заявил, что представители ФИФА дали положительные отзывы по внедрению системы в украинском футболе.
Представители ФИФА находились в Украине и наблюдали за использованием системы во время матчей молодежных команд. В частности, система работала онлайн на матчи "Динамо" U-19 против "Запорожье" U-19. Однако оснований использовать VAR арбитр не имел.
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Готовимся к подаче в FIFA заявки на использование системы VAR в Украине. На прошлых выходных успешность уже проведенного тестирования оборудования и подготовки наших арбитров к внедрению инновационной технологии могли оценить представители FIFA.
Зарубежные специалисты дали положительные отзывы и остались довольны реализацией программы действий по внедрению VAR в Украине. Полный вывод представителей FIFA в ближайшее время будет отражен в специальном рапорте, получив который и завершив выполнение последних пунктов программы мы готовы подать заявку на использование системы видеоповторов в режиме "онлайн",
– написал Павелко в фейсбуке.
VAR впервые использовано в Украине
1 ноября VAR был впервые использован в Украине на матче "Динамо" U-19. В пользу киевлян был назначен пенальти в игре с "Карпатами". Сначала арбитр не заметил, что игрок "Карпат" сыграл рукой. Однако рефери смог принять правильное решение благодаря видеоповтору.
Уже на следующий день, 2 ноября, в матче чемпионате Украины среди команд U-21 между "Динамо" и "Львов" во второй раз была использована систему VAR.
И снова в пользу киевлян. В компенсированное время киевляне не забили пенальти. Арбитр, просмотрев видео эпизода, увидел, что голкипер "Львова" нарушил правила. Следовательно, киевляне перевыполняли пенальти.
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Что такое VAR?
Система видеопомощи арбитрам - технология в футболе, позволяющая главному арбитру принимать решения в спорных моментах матча с помощью видеоповторов. Официально включена в Правила игры в футбол в 2018 году после серии испытаний на международных турнирах.
VAR позволяет просмотреть четыре вида спорных моментов и помочь судье принять правильное решение:
- Нарушение правил при забитых голах,
- эпизоды с назначением пенальти,
- ошибочное предъявление красной карточки (эпизоды со второй желтой карточкой не рассматриваются)
- ошибки в идентификации наказанных игроков (помогает определить, кто именно сделал фол, который карается карточкой).