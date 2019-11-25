Представители ФИФА дали положительные отзывы по внедрению VAR в Украине

Глава УАФ Андрей Павелко рассказал детали внедрения системы видеоповторов VAR. Он заявил, что представители ФИФА дали положительные отзывы по внедрению системы в украинском футболе.

Представители ФИФА находились в Украине и наблюдали за использованием системы во время матчей молодежных команд. В частности, система работала онлайн на матчи "Динамо" U-19 против "Запорожье" U-19. Однако оснований использовать VAR арбитр не имел.

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Готовимся к подаче в FIFA заявки на использование системы VAR в Украине. На прошлых выходных успешность уже проведенного тестирования оборудования и подготовки наших арбитров к внедрению инновационной технологии могли оценить представители FIFA.

Зарубежные специалисты дали положительные отзывы и остались довольны реализацией программы действий по внедрению VAR в Украине. Полный вывод представителей FIFA в ближайшее время будет отражен в специальном рапорте, получив который и завершив выполнение последних пунктов программы мы готовы подать заявку на использование системы видеоповторов в режиме "онлайн",

– написал Павелко в фейсбуке.