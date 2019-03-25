Представлен талисман Евро-2020: фото

Перед матчем между сборными Нидерландов и Германии на стадионе в Амстердаме представили официальный талисман Евро-2020. Им стал Скиллзи (Skillzy). Вместе с ним впервые за время проведения чемпионатов Европы, вместе с маскотом будут живые люди – фристайлеры Лив Кук и Тобиас Бекс.

Как говорится на сайте УЕФА, Скиллзи любит фристайл и уличную культуру. Он может играть в футбол как в парке, так и на крупных стадионах.

Читайте также: Евро-2020: Хорватия сенсационно проиграла венграм, Германия вырвала победу над голландцами

При этом в УЕФА впервые решили использовать реальные фигуры, как символов чемпионата Европы. Лиз Кук и Тобиас Бек – профессиональные фристайлеры. Британка является действующей чемпионкой мира, послом UEFA women's Football и работает репортером на матчах Лиги чемпионов. Норвежец тоже имеет в своем активе звание чемпиона мира и Европы.

Евро-2020 Это 16-й чемпионат Европы по футболу, который пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года. Участие в нем примут 24 сборные. Турнир состоится в 12 разных городах 12-и странах Европы. Финал чемпионата Европы по футболу 2020 года примет стадион "Уэмбли" в Лондоне. Матчи турнира также примут Баку, Мюнхен, Рим, Санкт-Петербург, Копенгаген, Бухарест, Амстердам, Дублин, Бильбао, Будапешт и Глазго.