Представлен талисман Олимпийских игр-2022

Организационный комитет зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине (Китай) представил официальный талисман соревнований. Им стала панда Бин Двень Двень.

Официальная презентация талисмана состоялась 17 сентября на странице организаторов Олимпиады в Twitter.

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Бин Двень Двень – официальный талисман зимних Олимпийских игр в Пекине. Обладая костюмом изо льда, сердцем из золота и любовью ко всеи зимнии видам спорта, эта панда готова поделиться истинным духом Олимпийских игр со всем миром,

– говорится в комментарии пресс-службы оргкомитета.

Bing Dwen Dwen is the official #mascot of Olympic Winter Games #Beijing2022! With a suit of ice, a heart of gold and a love of all things winter sports, this panda is ready to share the true spirit of the #Olympics with the whole world. pic.twitter.com/TSalSny3q1 — Beijing 2022 (@Beijing2022) 17 сентября 2019 г.

Маскотом Паралимпийских игр стал Шуей Рон Рон – ребенок-фонарик.

XXIV Зимние Олимпийские игры пройдут 4-20 февраля 2022 года. Пекин станет первым городом, принявшим и летние, и зимние Олимпийские игры. В 2008 году в Пекине состоялась летняя Олимпиада.