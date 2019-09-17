Представлен талисман Олимпийских игр-2022

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Представлен талисман Олимпийских игр-2022
Представлен талисман Олимпийских игр-2022 / twitter.com/Beijing2022

Организационный комитет зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине (Китай) представил официальный талисман соревнований. Им стала панда Бин Двень Двень.

Официальная презентация талисмана состоялась 17 сентября на странице организаторов Олимпиады в Twitter.

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Бин Двень Двень – официальный талисман зимних Олимпийских игр в Пекине. Обладая костюмом изо льда, сердцем из золота и любовью ко всеи зимнии видам спорта, эта панда готова поделиться истинным духом Олимпийских игр со всем миром,
– говорится в комментарии пресс-службы оргкомитета.

Маскотом Паралимпийских игр стал Шуей Рон Рон – ребенок-фонарик.

XXIV Зимние Олимпийские игры пройдут 4-20 февраля 2022 года. Пекин станет первым городом, принявшим и летние, и зимние Олимпийские игры. В 2008 году в Пекине состоялась летняя Олимпиада.

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Теги: Новости Спорта Спорт Олимпиада-2022
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