Представлен талисман Олимпийских игр-2022
Организационный комитет зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине (Китай) представил официальный талисман соревнований. Им стала панда Бин Двень Двень.
Официальная презентация талисмана состоялась 17 сентября на странице организаторов Олимпиады в Twitter.
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Бин Двень Двень – официальный талисман зимних Олимпийских игр в Пекине. Обладая костюмом изо льда, сердцем из золота и любовью ко всеи зимнии видам спорта, эта панда готова поделиться истинным духом Олимпийских игр со всем миром,
– говорится в комментарии пресс-службы оргкомитета.
Маскотом Паралимпийских игр стал Шуей Рон Рон – ребенок-фонарик.
XXIV Зимние Олимпийские игры пройдут 4-20 февраля 2022 года. Пекин станет первым городом, принявшим и летние, и зимние Олимпийские игры. В 2008 году в Пекине состоялась летняя Олимпиада.