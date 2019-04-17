Представлено яркое промо боя Беринчик – Аракава: видео

Чемпион WBO International в легком весе Денис Беринчик (10-0, 7 КО) проведет следующий бой 20 апреля в Киеве. Его соперником станет опытный японец Нихито Аракава (32-6, 18 КО).

Промоутерская компания K2 Promotions, которая представляет интересы Дениса Беринчика, презентовала яркое промо боя украинца.

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Промо боя Денис Беринчик – Нихито Аракава: смотрите видео

К слову, этот бой может стать для Беринчика последним в Украине, поскольку боксером заинтересовалась американская промоутерская компания.

Спорт 24 писал, что Денис Беринчик славится своими необычными выходами на боксерские поединки. На каждый такой выход украинец продумывает специальный образ.

На бой против японца Беринчик уже придумал образ. Но предлагает угадать его своим болельщикам. Уже есть первые варианты, среди них: космонавт, врач, сумасшедший, клоун, герой сериала "Игра престолов" и другие.

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