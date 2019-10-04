Представлено трейлер фильма Клинта Иствуда "Ричард Джуэлл" о теракте на Олимпиаде-1996: видео

В сети опубликовали первый трейлер фильма "Ричард Джуэлл". Он рассказывает подлинную историю охранника Ричарда Джуэлла, который обнаружил бомбу во время Олимпиады-1996 в Атланте. Однако из героя он вскоре превратился в главного подозреваемого.

Фильм – это экранизация статьи "Баллада о Ричарде Джуэлле" журналистки Мари Бреннер, которая была опубликована в 1997 году в журнале Vanity Fair. Право на показ фильма в 2014 году объявила компания FOX, однако сняла ее Warner Bros. Режиссером выступил Клинт Иствуд.

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Главную роль в фильме исполнил Пол Уолтер Хаузер ("Тоня против всех", "Чёрный клановец"), а его адвоката сыграл Сэм Рокуэлл ("Зеленая миля", "Три билборда на границе Эббинга, Миссури"). Хотя ожидалось, что главная роль достанется Джонни Хиллу.

Трейлер фильма "Ричард Джуэлл"

История Ричарда Джуэлла и теракт на Олимпиаде-1996 (осторожно, спойлеры!)

Теракт на Олимпиаде-1996 произошел ночью 26 июля 1996 года в Парке столетия Олимпийских игр в Атланте, где должен был состояться праздничный концерт. Охранник Ричард Джуэлл обнаружил подозрительную сумку. Об этом он сообщил работнику Бюро расследований штата Джорджия Тому Дэвису. Внутри была обнаружена взрывчатка. Ричард Джуэлл провел эвакуацию людей. Однако в результате взрыва бомбы погиб один человек, 111 были ранены. Еще один человек, оператор турецкого телеканала, умер от сердечного приступа – он слишком спешил снять последствия теракта.

Видео о теракте во время Олимпиады-1996

Первые три дня Ричард Джуэлл был в роли спасителя. Но впоследствии ФБР предъявила ему обвинения в подготовке теракта. Он подходил под психологический портрет террориста. И в СМИ началась его травля. На обыск его дома приехало около 40 правоохранителей. А 88 дней, пока длилось следствие, их дом был в осаде журналистов. Лишь через три месяца со Ричарда Джуэлл сняли все обвинения.

В 2005-м в невиновности бывшего охранника Парка столетия Олимпийских игр не осталось сомнений ни у кого – свою вину в совершении взрыва признал Эрик Рудольф, американский террорист, который также причастен к серии других актов, направленных против абортов и гомосексуалистов. Как объявил Рудольф, цель теракта 1996 года была в том числе и политической – "дискредитировать правительство США в глазах всего мира за мерзкую легализацию абортов", "заставить их отменить Игры" или хотя бы добиться того, чтобы "улицы вокруг олимпийских объектов опустели" .

После того, как ФБР объявило о снятии подозрений с Джуэлла, его адвокаты подали иски о клевете против телекомпаний NBC и CNN, газет The Atlanta Journal-Constitution, New York Post, бывших работодателей Ричарда из Колледжа Пьемонта. Как объяснял Джуэлл, главной целью этих процессов было совсем не обогащение, а избавление от карикатурного образа неудачника, "маминого сынка", который создали вокруг него. Однако и финансовая компенсация получилась очень приличной – известно, что только компания NBC выплатила Джуэлл полмиллиона долларов. Другие суммы не разглашались. Но и после этого он остался работать в правоохранительных органах на должностях помощника шерифа, инструктора по подготовке кадров и огнестрельного оружия.

Ричард Джуэлл умер в 2007 году в возрасте 44 лет – он серьезно страдал от диабета и почечной недостаточности.