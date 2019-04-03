Представлены изображения олимпийского талисмана по видам спорта Токио-2020: фото

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Представлены изображения олимпийского талисмана по видам спорта Токио-2020: фото

Организационный комитет XXXII Олимпиады, которые в 2020 году будет принимать Токио, представил изображение Олимпийского талисмана Мирайота, представляющего все 33 олимпийских видов спорта.

Дизайн изображений призван повысить осведомленность о каждом виде спорта и дисциплине у зрителей и болельщиков, и, таким образом, даст им возможность получить максимальное удовольствие от участия, а также повысит уровень проведения Игр-2020 в Токио.

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Напомним, талисман Олимпиады раскрашен в бело-синюю клетку. По словам дизайнеров, которые его создали, он очень спортивный и отличается сильным чувством справедливости. По их замыслу, талисман обладает способностью моментально перемещаться в пространстве в любом направлении.

 

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Теги: Спорт Олимпиада-2020
Источник: 24 Канал
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