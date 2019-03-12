Представлены медали для призеров чемпионата УХЛ: фото

В Украинской хоккейной лиге продолжаются матчи плей-офф. Победитель и призеры первенства получат специальные награды.

Накануне в УХЛ представили медали, которыми наградят призеров. Медали изготовлены из меди с гальваническим покрытием, на лицевой стороне размещен логотип УХЛ, а на подвесе – год награждения медалью. На реверсной стороне указан статус чемпионата – XXVII чемпионат Украины по хоккею с шайбой – и место, которое заняла команда. Также обратная сторона медали украшена картой Украины и национальным орнаментом.

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Медали УХЛ

Напомним, победитель чемпионата определится в финальной серии до 4 побед, которая возьмет старт 31 марта. Отметим, что согласно спортивному регламенту, бронзовыми медалями будут награждены обе команды, которые уступили в полуфинальных сериях.