Премьер-министр Польши выделил правительственный самолет сборной по волейболу

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Сборная Польши по волейболу возле правительственного самолета
Сборная Польши по волейболу возле правительственного самолета / twitter.com/FilipCzyszanows

Сборная Польши по волейболу могла не выйти на матч полуфинала Чемпионата Европы против Словении. Все из-за забастовки словенской авиакомпании.

Нынешний чемпионат Европы по волейболу проходит сразу в четырех странах: Нидерландах, Бельгии, Франции и Словении. Сборной Польши выпало в группе играть в Амстердаме и Роттердаме. Что касается матча четвертьфинала, то против Германии поляки сыграли в голландском Апелдорне. Однако на матч полуфинала команде пришлось добираться до Любляны. Вылететь команда должна была еще во вторник утром, 25 сентября, из аэропорта "Схипхол". Однако работники Adria Airways, самолетом которой и должны были лететь волейболисты, объявили о забастовке. Других вариантов добраться до столицы Словении в сборной Польши не было из-за недостаточного количества мест.

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Капитан польской сборной Михал Кубяк позвонил члену Европарламента Рышарду Чарнецкому. Уже тот сообщил о проблеме в канцелярию премьер-министра Матеуша Моравецкого. Тот решил выделить для сборной правительственный самолет. В Любляну команда прибыла только под вечер.

За такую ​​помощь главный тренер сборной Польши Виталь Хейнен даже пообещал премьер-министру медаль чемпионата Европы.

Однако это точно не будет золотая или серебряная медаль. Польша в итоге проиграла Словении в полуфинале 1:3 (23:25, 26:24, 22:25, 23:25). И теперь сыграют в матче за третье место. Их соперник определится в паре Франция – Сербия, матч которых запланирован на 27 сентября. Матч за третье место состоится в Париже 28 сентября. Финал – там же 29 сентября.

И немного курьезного видео: Пассажирка открыла аварийные двери самолета, потому что ей стало жарко

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Теги: Новости Спорта Спорт Новости Польши авиация Волейбол
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