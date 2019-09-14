Премьер-министр Украины Гончарук предложил инвесторам из Катара купить украинские клубы

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук на форуме YES в Киеве рассказал о встрече с катарскими инвесторами. На нем он предложил им купить украинские футбольные клубы.

Об этом Гончарук заявил во время своего выступления.

"Вчера (в пятницу, 13 сентября, – прим. Спорт24), когда мы встречались с крупными инвесторами из Катара, я сказал им, что в Украине есть замечательные футбольные клубы, которые можно купить", – заявил Алексей Гончарук.

При этом он не рассказал, о каких именно клубах идет речь.

Кому принадлежат украинские клубы:

"Динамо" принадлежит олигарху Игорю Суркису. Народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь", Григорий Суркис – его старший брат и почетный президент "Динамо", экс-президент Федерации футбола Украины, бывший вицепрезидент УЕФА. Контролируют ряд облэнерго. В 2016 году их состояние оценивалось в 249 миллионов долларов. Кроме Игоря Суркиса, среди владельцев также первый президент Украины Леонид Кравчук, а также дочь Валерия Лобановского, Светлана Лобановская. Кроме того, небольшая доля у ОО "Физкультурно-спортивное общество "Динамо " Украины". В общем, по данным YouControl, у "Динамо" 20 бенефициарных владельцев, 17 из которых – граждане Кипра.

Читайте также: УЕФА перечислила около 380 миллионов евро, назначенных УАФ, оффшорной компании Игоря Суркиса

"Шахтер" принадлежит другому украинскому олигарху Ринату Ахметову. Forbes оценило его ставки в 6 миллиардов долларов, сделав самым богатым украинцем.

Президентом "Зари" является Евгений Геллер. Он бывший депутат от "Партии регионов" в Верховной Раде V-VII созывов (2006-2014 годы). В 2014 году избрался в парламент и вошел в депутатскую группу партии "Возрождение". В 2019 году не прошел В верховную Раду от "Оппозиционного блока". Перед политической деятельностью был владельцем концерна по обработке цветных металлов "Укрсплав". Из-за депутатской деятельности, отошел от бизнеса, поручив его своему бизнес-партнеру Спартаку Кокотюсе.

У "Мариуполя" президентом значится Тарик Махмуд Чаудри. Это пакистанский бизнесмен, проживающий в Москве. При этом о смене собственника стало известно чуть ли не случайно. Почетным президентом (посмертно) является бывший генеральный директор Мариупольского металлургического комбината имени Ильича Владимир Бойко. Именно за его правления клуб сменил название с "Металлурга" на "Ильичевец". Однако из-за декоммунизации был вынужден сменить название. Лишь после смерти Бойко стало известно, что Чаудри стал новым президентом клуба.

Почетный президент "Ворсклы" Константин Жеваго. Он владелец Ferrexpo, а также финансово-промышленной группы, с которой связаны около 60 предприятий. Второй самый богатый украинец – 1,5 миллиарда долларов по данным Forbes.

"Карпаты" по документам принадлежат оффшорным компаниям. Бенефициаром одной из них является почетный президент клуба Петр Дыминский. Еще одну компанию, которой принадлежит половина клуба, связывают с Игорем Коломойским. Активы Коломойского оценены Forbes в 1,1 миллиарда долларов.

Что касается Дыминского, то он сейчас скрывается заграницей после аварии 18 августа 2017 года с участием его автомобиля, в которой погибла Наталья Трила.

Читайте также: Смертельные ДТП с участием Зайцевой и авто Дыминского: громкие дела по-тихому закрывают

"Олимпик" принадлежит Владиславу Гельзину. Украинский бизнесмен даже сам выступал за клуб на позиции форварда в 40 лет. Бюджет клуба составляет 2,5 миллиона долларов в год.

Учредителем юридического лица Общество с ограниченной ответственностью "Футбольный клуб Александрия" является ООО "Украгроком", который принадлежит Сергею Кузьменко. Он и является президентом "Александрии". Он тоже бывший депутат ВР от "Партии регионов", которую покинул в 2014 году. Официальный отчет "Александрии" указывает на то, что в 2018 году совокупный доход клуба составил 668 тысяч гривен. За год до этого эта цифра составляла 1,62 миллиарда гривен.

Почетным президентом "Днепр-1" является бывший народный депутат, почетный командир полка "Днепр-1" Юрий Береза. Финансовый отчет показал 30,374 миллиона гривен убытка в 2018 году. Сам клуб связывают с Игорем Коломойским.

К слову: На матче Украина – Нигерия фаны вывесили баннер "УЕФА, "Днепр-1" – афера Коломойского"

Президентом "Десны" является Владимир Левин. Он также директор ООО "АФ-ЛИЗИНГ". Финансовый результат для клуба в 2018 году был отрицательный – минус 950 тысяч гривен (8,479 миллиона гривен релевантных доходов и 9,429 миллиона гривен релевантных расходов).

Профессиональный футбольный клуб "Львов" принадлежит Богдану Копытко. Он является конечным бенефициаром ПАО "Львовский хладокомбинат". 29 августа 2016 года вблизи Львова сначала подорвали с помощью заложенного в дорожное полотно заряд, затем расстреляли из автоматического оружия внедорожник Mercedes, который принадлежит "Львовский хладокомбинат". Погибли водитель и два охранника авто. Происшествие связывают с покушением на владельца Богдана Копытко.

Президентом новичка УПЛ "Колоса" является Андрей Засуха. Сам клуб был основан в 2012 году. Он сын Анатолия и Татьяны Засух. Они являются одной из самых влиятельных семей Киевщины. Анатолий Засуха – экс-нардеп (II созыва) и бывший губернатор Киевской области. Он занимал эту должность рекордных девять лет во времена президентства Леонида Кучмы, в близкое окружение которого входил. После Оранжевой революции попал под уголовное преследование. Попал в международный розыск, в частности, в базу Интерпола. Скрывался некоторое время в России. Татьяне Засухе принадлежит агрофирма "Світанок", благодаря которой живут и развиваются Ковалевка и "Колос". Фирму Татьяна основала на базе ковалевского колхоза имени Щорса, главой которого она стала в начале 90-х, сменив на посту своего мужа. Под ее руководством и в годы губернаторства Анатолия "Світанок" вырос в одно из крупнейших агропредприятий Украины. По разным данным, агрофирма имеет 60-80 тысяч га земли.