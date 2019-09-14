Преподам ему урок: непобедимый американец заявил, что готов драться с Усиком

Американский боксер Джаррелл Миллер прокомментировал предстоящий бой Александра Усика и Тайрона Спонга. Миллер заявил, что готов победить украинского боксера, если тот одолеет Спонга.

Миллер назвал Спонга сильным боксером и сказал, что никому не стоит недооценивать Тайрона.

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Тайрон Спонг – мой брат. У него очень хорошие шансы. Я не буду раскрывать его секреты, мы несколько раз спарринговали. Это будет очень хороший бой, не списывайте со счетов Спонга. Когда я с ним спарринговал, то он доставил мне проблем.

Могу сказать, что Усику лучше не зевать в ринге со Спонгом. Если он даже и победит Спонга, чего, я надеюсь, не произойдет, то я тогда дам ему урок,

– цитирует Миллера.

Александр Усик и Тайрон Спонг встретятся 12 октября в Чикаго на Wintrust Arena. Букмекеры называют фаворитом поединка украинского боксера.

Джаррелл Миллер до сих пор непобедимый американский боксер. Он провел на профессиональном ринге 24 поединка, 23 выиграл (20 нокаутом). Еще один бой с участием Миллера завершился ничьей.

Среди известных боксеров Джаррелл Миллер побил поляков Мариуша Ваха и Томаша Адамека.

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