Престижный теннисный турнир Уимблдон под угрозой срыва – громкое заявление организатора

В теннисном мире уже отменили немало соревнований. Организаторы Уимблдона оценили возможность того, что турнир может не состояться из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщает известное издание Daily Mail.

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Сообщается, что если Уимблдон не сможет принять болельщиков, то он не состоится вообще. Организаторы приняли такое решение на основе финансовых расчетов, ответственности по отношению к членам клуба, а также нежелания портить репутацию, проводя турнир без зрителей.

Маловероятно, что решение по Уимблдону будет принято в ближайшее время, но уже сейчас очевидно, что календарь сезона в мировом теннисе претерпит существенных изменений.

Начало Уимблдона запланировано на 29 июня.

Что такое Уимблдонский турнир?

Это старейший двухнедельный турнир большого тенниса, который происходит ежегодно в конце июня – начале июля на кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета в Лондоне (Англия). Третий турнир Большого шлема с начала года после Australian Open и Roland Garros и единственный, который проводится на кортах с травяным покрытием.

Действующим чемпионом Уимблдона является серб Новак Джокович, у женщин – румынка Симона Халеп.

На это время отмены Ролан Гаррос в Париже не планируется. Грунтовый турнир Большого шлема должен начаться 24 мая.

Ранее АТР как минимум на шесть недель отменила все официальные турниры. В WTA также не будут играть как минимум до 20 апреля.

По состоянию на сегодня, 13 марта, в Великобритании зафиксировано 593 случая заболеваний коронавирусом, из них 8 человек умерли.



Мыфы и правда о коронавирусе / инфографика 24 канал

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