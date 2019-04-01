Претендент на титул Гвоздика угрожает тренеру украинца

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Маркус Браун
Маркус Браун / premierboxingchampions.com

Непобежденный американский боксер Маркус Браун похоже, что готовится к бою против украинца Александра Гвоздика. По крайней мере Браун начал угрожать команде украинца.

Браун благодаря январской победе над экс-чемпионом мира в двух дивизионах шведом Баду Джеком имеет возможность сражаться за два титула. Кроме боя за титул WBC, которым после успешной защиты владеет Гвоздик, Браун как "временный" чемпион WBA может встретиться с действующим чемпионом мира по версии WBA россиянином Дмитрием Биволом.

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Учитывая запись американца на его странице в Instagram можно сделать вывод, что он свой выбор сделал. Браун обратился к Тедди Атласу – тренеру чемпиона мира по версии WBC Александра Гвоздика.

Тедди Атлас, ты знаешь, что такое обязательный претендент. Это значит, что ты не сможешь избежать надирання задницы,
– написал Браун.

В то же время в команде чемпиона по версии WBA россиянина Дмитрия Бивола также рассматривают возможность проведения боя с Брауном, но никаких договоренностей с американцем нет.

Кто такой Маркус Браун?
28-летний американский боксер, на профессиональном ринге провел 23 поединка и все выиграл, 16 – нокаутом. Его рост 187 см, а размах рук – 192 см. Браун использует стойку левши. В 2012 году в составе сборной команды США по боксу участвовал в летних Олимпийских играх в Лондоне, но в 1-м раунде соревнований проиграл австралийцу Дэмьену Хуперу. Браун – "временный" чемпион мира по версии WBA и по версии WBC Silver.

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Теги: Спорт Александр Гвоздик Бокс
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