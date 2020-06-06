Главный наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола решил пополнить тренерский состав помощников новым специалистом. Им стал Хуан Лильо, ранее тренировавший испанца.

О таких изменениях в тренерском составе сообщает Daily Mail. В 2006 году под руководством Хуана Мануэля Лильо нынешний наставник "Манчестер Сити" играл будучи игроком "Дорадос де Синалоа" (Мексика).

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Помощники Гвардиолы

Знакомы специалисты были еще раньше. Хосеп считает Хуана своим учителем.

Сейчас 54-летний Лильо возглавляет китайский клуб Циндао Хайн, однако летом покинет пост и будет помогать Гвардиоле в АПЛ. У Хуана Мануэля большая тренерская карьера. Наставник успел поработать во многих клубах мира.

Возглавлял "Реал Сосьедад" и "Альмерию". С 2015 по 2017 год он был ассистентом Сампаоли в сборной Чили и "Севильи".

Впоследствии Лильо работал главным тренером в колумбийском "Атлетико Насьональ", японском "Виссел Кобе".

Считался самым молодым тренером, который был наставником команды из Ла Лиги.

Добавим, что в последние годы ассистентом Хосепа Гвардиолы был Микель Артета, который прошлой зимой возглавил лондонский "Арсенал".

Конкурентами на пост помощника Гвардиолы также были Венсан Компани, который является легендой клуба и Хаби Алонсо, сыгравший более ста матчей за мадридский "Реал" и "Ливерпуль".