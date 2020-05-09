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Президент "Ингульца" подарил медикам собственный отель, построенный для футболистов

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Александр Поворознюк
Александр Поворознюк / Footboom

Президент футбольного клуба "Ингулец" Александр Поворознюк передал местным властям отель, который был построен для гостевых команд, чтобы обустроить там квартиры для медиков.

Об этом сообщает официальный сайт Профессиональной футбольной лиги.

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У нас возникла проблема с больницей, ведь просто нет хороших, качественных врачей. А почему нет? Потому что им просто негде жить. Мы в свою очередь уже построили гостиницу для команды соперника, хоть у нас уже и была одна с рестораном – с гостиницами никаких проблем. Поэтому я решил подарить трехэтажный дом общине, где в будущем возведут прекрасные квартиры для медиков – так будет правильно,
– сказал Поворознюк.

Речь идет о здании в центре пгт Петрово (Кировоградская область). В нем планируют обустроить 20-квартирный дом для проживания медиков.

Также о помощи больницам и жителям Украины во время пандемии уже заявили другие клубы Первой лиги – "Агробизнес" и "Минай", а также еще несколько клубов, которые помогают индивидуально тем, кто в этом нуждается на время карантина.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Коронавирус COVID-19 Коронавирус в Украине Спорт Здоровье Больница Новости Спорта Футбол
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