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Президент УЕФА дал прогноз, когда вернется футбол с болельщиками

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Александр Чеферин
Александр Чеферин / УЕФА

Президент УЕФА Александр Чеферин ответил на вопрос о возможных изменениях в футболе из-за пандемии коронавирусной инфекции. Также он дал оптимистичный прогноз на возвращение фанатов на зрительские трибуны.

Цитирует босса Европейского футбольного союза The Guardian.

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"Я не думаю, что этот вирус будет длиться вечно. Я думаю, что это изменится раньше, чем многие думают. Это серьезная ситуация, но сейчас она снижается, и мы более осторожны. Мы знаем больше о вирусе, и в целом я оптимистичный человек. Мне не нравится этот апокалиптический взгляд, что мы должны ждать второй и третьей волн или даже пятой", – сказал Чеферин.

Мы готовы и будем следовать рекомендациям власти, но лично я абсолютно уверен, что старый добрый футбол с болельщиками вернется очень скоро.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Коронавирус COVID-19 УЕФА Новости Спорта Спорт Футбол
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