Президент УЕФА дал прогноз, когда вернется футбол с болельщиками

Президент УЕФА Александр Чеферин ответил на вопрос о возможных изменениях в футболе из-за пандемии коронавирусной инфекции. Также он дал оптимистичный прогноз на возвращение фанатов на зрительские трибуны.

Цитирует босса Европейского футбольного союза The Guardian.

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"Я не думаю, что этот вирус будет длиться вечно. Я думаю, что это изменится раньше, чем многие думают. Это серьезная ситуация, но сейчас она снижается, и мы более осторожны. Мы знаем больше о вирусе, и в целом я оптимистичный человек. Мне не нравится этот апокалиптический взгляд, что мы должны ждать второй и третьей волн или даже пятой", – сказал Чеферин.

Мы готовы и будем следовать рекомендациям власти, но лично я абсолютно уверен, что старый добрый футбол с болельщиками вернется очень скоро.

Что известно о возобновлении еврокубков

По предварительной информации, УЕФА планирует доиграть матчи еврокубков в августе, когда будут завершены национальные лиги.

Перенесенные матчи 1/8 финала предлагается провести 7-8 августа.

Дальнейшие поединки будут проводиться каждые три дня с тем расчетом, чтобы финал состоялся 29 августа.

При этом стадии 1/4 и 1/2 финала будут проводить на нейтральных полях одним матчем, чтобы доиграть их через две недели.

Также будет перенесен старт нового сезона. Первые матчи группового этапа Лиги чемпионов сезона 2020/21 должны стартовать во вторник, 20 октября. Лигу Европы планируется начать 22 октября.

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