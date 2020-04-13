Президент "Динамо" предлагает революционную смену в чемпионате Украины

Президент "Динамо" Игорь Суркис предлагает урегулировать вопрос арендованных футболистов в чемпионате Украины (УПЛ). Суркис выступает за то, чтобы арендованные игроки имели право играть против своих клубов.

В эфире программы "Великий футбол" на канале "Футбол 1" Суркис выразил убеждение, что это помогло бы УПЛ подняться на новый уровень.

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"Но для этого нужно разрешить играть всем, чтобы это не было исключением. Чтобы, например, не было такого, что я позволяю Ледневу играть против "Динамо".

Я делаю зеркально все, что делает "Шахтер" в этом плане. А "Шахтер" зеркально делает все, что делает "Динамо". Поэтому, прежде всего, нужно поднять интерес", – заявил Суркис.

Суркис считает, что обязать клубы соблюдать требования относительно арендованных футболистов может только УПЛ и Украинская ассоциация футбола.

"Это могут сделать УПЛ и УАФ, у них есть эти рычаги. "Динамо" и "Шахтер" диктуют правила? Мы ничего такого не делаем, просто говорим о том, что мы должны договориться, чтобы наши футболисты могли бороться против нас так же, как это делают против других команд.

Хотя бы на каком-то этапе, 2-3 года, пока чемпионат не поднимется на новый уровень", – резюмировал президент "Динамо".

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В украинском футболе каждый клуб индивидуально определяет, может ли тот или иной игрок, который отдан в аренду, играть против своей команды.

Как работают аренды футболистов?

Например, по условиям арендного договора нападающий СК "Днепр-1" Владислав Супряга может играть против "Динамо", хотя именно киевлянам принадлежит его контракт. Зато в соглашении другого арендованного днепрянами игрока Сергея Булеци прописано, что он не может играть против "Динамо".

Свое заявление Суркис сделал в контексте выборов президента УПЛ, которые состоятся 27 апреля.

На пост президента Украинской Премьер-лиги претендуют Александр Шевченко и Михаил Метревели.

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