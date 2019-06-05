Президент "Динамо" провел встречу с Хацкевичем: известны детали

Президент "Динамо" Игорь Суркис наконец провел встречу с главным тренером киевлян белорусом Александром Хацкевичем. Стороны должны были обсудить будущее сотрудничество.

Как сообщает Sport Arena, Суркис и Хацкевич провели встречу сегодня и она длилась более часа.

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По некоторым пунктам стороны не пришли к согласию. Следовательно, контракт с белорусским специалистом пока не продлен. До конца недели Хацкевич и Суркис проведут еще одну встречу. Скорее всего, по ее итогам и будет принято окончательное решение.

Ранее в СМИ появилась информация, что в среду, 5-го июня, "Динамо" официально объявит о переподписании контракта с Хацкевичем. При этом соглашение с белорусским тренером вроде будет продлено с одним важным условием – тренер должен будет подать в отставку, если "Динамо" не сможет пробиться в групповой этап Лиги чемпионов.

Одновременно Хацкевич, рассказывая о переговорах с клубом о продлении контракта, заявил, что никакого условия об отставке нет.

Пока ничего утвердительного сказать не могу. Мы находимся в состоянии переговорного процесса. Постараемся закрыть этот вопрос до конца текущей недели. Возможно, даже завтра.

Так что по состоянию на этот момент не верьте ничему, что сейчас пишется в СМИ. В том числе, тому, что есть якобы договоренность, в рамках которой я обязан или вывести "Динамо" в групповой турнир Лиги чемпионов, или автоматически подать в отставку. Ни о чем таком не было и речи. Сейчас вообще нет никаких договоренностей. Наши переговоры продолжатся,

– цитирует Хацкевича Dynamo.kiev.ua.

Хацкевич возглавляет киевский клуб с 2017 года после ухода Сергея Реброва. С того времени белорус выиграл лишь Суперкубок Украины в 2018 году, но так и не стал триумфатором чемпионата или Кубка Украины.