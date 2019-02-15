Президент "Динамо" рассказал, как скандальный Милевский пытался судиться с клубом

55 Читати новину українською
Артем Милевский
Артем Милевский / 1927.kiev.ua

Президент "Динамо" Игорь Суркис рассказал о том, как клуб борется с игроками, которые нарушают режим.

В частности, Игорь Суркис рассказал в шоу "Вацко Live" о нарушении режима бывшим форвардом команды Артемом Милевским.

Читайте также: "Динамо" жестко ответило СМИ, которые оговаривали их в неуплате налогов

"Гулять на дискотеках до двух-трех ночи – это не профессионализм. У них есть контракты, есть штрафы, они сами подписывают эти контракты, соответственно, все должны условия контракта выполнять. Здесь не улица одностороннего движения, что я там поймал Алиева и Милевского и захотел оштрафовать на какую сумму. Все было четко прописано", – сказал Суркис.

Милевский же даже что-то пытался отсудить у "Динамо", но ничего не получилось. Ведь все штрафы и наказания четко зафиксированы. Были докладные записки от врачей, главного тренера. Они поступали в соответствующие службы, которые уже выносили свой вердикт,
– сказал Суркис.

Ранее Спорт 24 сообщал, что Игорь Суркис ответил на обвинения президента ФФУ Андрея Павелко в неуплате налогов. Он заявил, что в "Динамо" каждый игрок самостоятельно уплачивает налоги, а наиболее высокооплачиваемыми игроками являются Сергей Сидорчук и Денис Гармаш.

Подписывайтесь на наш Twitter и Telegram

blog_ava
Помощник Путина собрал боевиков "ЛДНР" на совещание в элитном отеле: фото
сегодня
647
Теги: Спорт Динамо Футбол
Источник: 24 Канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Фанаты "Динамо" Загреб вывесили украинский флаг во время матча Лиги Европы: фотофакт
сегодня 19:36 Фанаты "Динамо" Загреб вывесили украинский флаг во время матча Лиги Европы: фотофакт
137
Ливерпуль и Бавария сыграют рок-н-ролл на "Энфилде"
сегодня 18:37 Ливерпуль и Бавария сыграют рок-н-ролл на "Энфилде"
Михайло Гема 81
Женская сборная Украины по футзалу провела яркую фотосессию перед Финалом четырех: фото
сегодня 13:46 Женская сборная Украины по футзалу провела яркую фотосессию перед Финалом четырех: фото
113
Наконец мальчик: вратарь сборной Украины в четвертый раз стал отцом (фото)
сегодня 12:09 Наконец мальчик: вратарь сборной Украины в четвертый раз стал отцом (фото)
144
И мы просто катком пройдемся по этому вашему Ломаченко, – тренер Лопеса пригрозил украинцу
сегодня 10:39 И мы просто катком пройдемся по этому вашему Ломаченко, – тренер Лопеса пригрозил украинцу
177
Главный тренер "Динамо" Хацкевич ярко прокомментировал ничью в матче Лиги Европы
сегодня 10:02 Главный тренер "Динамо" Хацкевич ярко прокомментировал ничью в матче Лиги Европы
244
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук