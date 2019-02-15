Президент "Динамо" рассказал, как скандальный Милевский пытался судиться с клубом

Президент "Динамо" Игорь Суркис рассказал о том, как клуб борется с игроками, которые нарушают режим.

В частности, Игорь Суркис рассказал в шоу "Вацко Live" о нарушении режима бывшим форвардом команды Артемом Милевским.

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"Гулять на дискотеках до двух-трех ночи – это не профессионализм. У них есть контракты, есть штрафы, они сами подписывают эти контракты, соответственно, все должны условия контракта выполнять. Здесь не улица одностороннего движения, что я там поймал Алиева и Милевского и захотел оштрафовать на какую сумму. Все было четко прописано", – сказал Суркис.

Милевский же даже что-то пытался отсудить у "Динамо", но ничего не получилось. Ведь все штрафы и наказания четко зафиксированы. Были докладные записки от врачей, главного тренера. Они поступали в соответствующие службы, которые уже выносили свой вердикт,

– сказал Суркис.

Ранее Спорт 24 сообщал, что Игорь Суркис ответил на обвинения президента ФФУ Андрея Павелко в неуплате налогов. Он заявил, что в "Динамо" каждый игрок самостоятельно уплачивает налоги, а наиболее высокооплачиваемыми игроками являются Сергей Сидорчук и Денис Гармаш.

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