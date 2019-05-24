Президент "Динамо" сделал важное заявление относительно нового тренера клуба

Президент "Динамо" Игорь Суркис опроверг слухи о том, что клуб ведет переговоры с иностранным тренером, который должен заменить Александра Хацкевича.

Среди иностранных специалистов, которые якобы должны прибыть в Киев на переговоры с "Динамо", СМИ называли польского специалиста Адама Навалку, а также главного тренера чешской "Славии" Индржиха Трпишовского. В работе в "Динамо" вроде заинтересован швед Свен-Горан Эрикссон.

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Также кандидатами на пост главного тренера киевлян с украинским паспортом является спортивный директор клуба Алексей Михайличенко и Юрий Калитвинцев. Однако Игорь Суркис уверяет, что примет решение относительно Александра Хацкевича только после разговора с белорусом.

Не верьте слухам. Ни с кем из них я не веду переговоров. Как я и говорил ранее, после окончания сезона встречусь с Хацкевичем. Если он убедит меня в том, что может бороться за трофеи в следующем сезоне, то он останется главным тренером,

– цитирует президента "Динамо" сайт Dynamomania.com.

В среду, 22 мая, "Динамо" сыграло 30-й тур чемпионата Украины против "Шахтера". Команды разошлись миром в Харькове. После матча Александр Хацкевич, общаясь с прессой, рассказал, что летом клуб планирует усилиться новыми футболистами.

Контракт белоруса с "Динамо" действует до конца сезона. С "бело-синими" за два года Хацкевич выиграл только Суперкубок УЕФА (2018).