Президент "Динамо" Суркис набивает мяч, сидя на стуле: видео
Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис запустил очередной челендж в сети. Суркис продемонстрировал, что умеет обращаться с мячом.
Президент киевского клуба продемонстрировал, как набивает мяч, не вставая со стула. Техника Суркиса поражает – не каждый футболист сможет это повторить.
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Игорь Суркис передал эстафету футболистам и тренерскому штабу "Динамо".
Видео с президентом "Динамо" опубликовала его дочь Яна.
Это не первый раз Суркис демонстрирует свои футбольные навыки. Когда в Украине начинался карантин президент "Динамо" продемонстрировал, как набивает туалетной бумагой.
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