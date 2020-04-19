Президент "Динамо" Суркис набивает мяч, сидя на стуле: видео

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис запустил очередной челендж в сети. Суркис продемонстрировал, что умеет обращаться с мячом.

Президент киевского клуба продемонстрировал, как набивает мяч, не вставая со стула. Техника Суркиса поражает – не каждый футболист сможет это повторить.

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Игорь Суркис передал эстафету футболистам и тренерскому штабу "Динамо".

Видео с президентом "Динамо" опубликовала его дочь Яна.

Это не первый раз Суркис демонстрирует свои футбольные навыки. Когда в Украине начинался карантин президент "Динамо" продемонстрировал, как набивает туалетной бумагой.

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