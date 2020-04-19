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Президент "Динамо" Суркис набивает мяч, сидя на стуле: видео

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Игорь Суркис / komandaonline.com

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис запустил очередной челендж в сети. Суркис продемонстрировал, что умеет обращаться с мячом.

Президент киевского клуба продемонстрировал, как набивает мяч, не вставая со стула. Техника Суркиса поражает – не каждый футболист сможет это повторить.

Это интересно Суркис проиграл несколько тысяч экс-футболисту "Динамо"

Игорь Суркис передал эстафету футболистам и тренерскому штабу "Динамо".

Видео с президентом "Динамо" опубликовала его дочь Яна.

Это не первый раз Суркис демонстрирует свои футбольные навыки. Когда в Украине начинался карантин президент "Динамо" продемонстрировал, как набивает туалетной бумагой.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Допис, поширений Брутальний Футбол ️ (@brutfootball)

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Автор: Михаил Гема
Теги: Футбол Спорт Новости Спорта Ігор Суркіс Динамо
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