Президент "Динамо" Суркис проехался катком по Украинской ассоциации футбола

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Игорь Суркис / ФК "Динамо"

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис недоволен ситуацией вокруг отношения Украинской ассоциации футбола к украинским сборным.

По его словам, в УАФ считают себя причиной удачных выступлений сине-желтых, при этом не уважая результат труда клубов и в частности "Динамо".

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Наш клуб воспитывает игроков в духе патриотизма и преданности своей стране. Они отдают все силы, когда играют за сборные, мы всегда идем навстречу нашим украинским командам, а что получаем в ответ? А в ответ представители Федерации присвоили себе заслуги и лавры после успехов наших сборных. В Федерации на полном серьезе считают, что это они воспитали тех же чемпионов мира. Что это они растили их с мальчишеского возраста, лечили их травмы и вкладывали средства в их развитие,
– цитирует Суркиса официальный сайт киевлян.

Также президент "бело-синих" отметил, что после победы сборной Украины U-20 на чемпионате мира никто не поблагодарил "Динамо" за воспитание футболистов для команды. В составе национальной сборной было 5 воспитанников "Динамо".

"Динамо" воспитывает для сборных Украины подготовленных и мотивированных игроков, а в ответ руководителей клуба даже не приглашают на матчи национальной команды. Ладно, не приглашают, можно и по телевизору посмотреть. Но после победы сборной U-20 на чемпионате мира даже привет и благодарность клубу за подготовленных для команды игроков не передать... Но я все понимаю, люди очень заняты строительством футбольных полей. Такими темпами строят, что скоро нельзя будет проехать – везде будут одни футбольные поля. Если, конечно, бюджет страны это выдержит.

Мы удерживаем инфраструктуру, платим зарплаты игрокам и тренерам, создаем максимально комфортные условия для прогресса молодых футболистов, которые затем прославляют нашу страну на весь спортивный мир, а в ответ видим мелочность и полное отсутствие уважения. Люди, которые ни копейки не вложили в развитие футбола в этой стране, а только заработали на нем, уже нацепили на себя медальки, выписали себе почетные грамоты, надули щеки и рассказывают, какие колоссальные усилия они приложили для успехов наших сборных", – подытожил Игорь Суркис.

К слову: Сборная Украины – чемпион мира по футболу (U-20)

В финальном матче на чемпионате мира в Польше сборная Украины уверенно победила Южную Корею. На старте матча "сине-желтые" пропустили с пенальти, но сумели ответить тремя точными ударами и одержать победу.

Отметим, что в пятницу, 22 ноября, президенту киевского "Динамо" Игорю Суркису исполнился 61 год.

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Автор: Висент Луис
Теги: Спорт Футбол Динамо Ігор Суркіс
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