Президент "Динамо" Суркис рассказал об урезании зарплат футболистам
Президент "Динамо" Игорь Суркис прокомментировал ситуацию с зарплатами футболистов во время пандемии коронавируса. Сейчас чемпионат Украины по футболу приостановлен.
В интервью "Большому футболу" Суркис заявил, что сделает все, чтобы "Динамо" и украинский футбол продолжили существовать.
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"Мы с партнерами, брат немного помогает, сделаем все, чтобы у нас футбол, во всяком случае "Динамо", продолжал существовать", – сказал Суркис.
По его словам, "Динамо", как и другие клубы, получило официальное письмо от ФИФА с рекомендациями по пересмотру зарплат игроков.
"Оно (письмо – Спорт24) о том, что можно садиться и на время карантина договариваться со своими футболистами о снижении зарплат. То ли 50% то ли 30%, то ли 70%. Я свяжусь со своими коллегами, президентами клубов, мы посоветуемся, как они. Чтобы не было такого – кого-то ломать через колено. Будем принимать решение", – заявил президент "Динамо".
Суркис уверяет, если бы чемпионат закрылся на один месяц, то вопрос зарплат не поднимался.
"Как я вижу, что это еще месяца полтора-два. Получили письмо, что можно поднимать эти вопросы. Мы как люди, которые считают деньги, будем работать в этом направлении", – резюмировал Суркис.
Недавно издание Tribuna.com сообщил, что "Динамо" обсудило с игроками сокращение зарплат на время паузы в чемпионате.
Сейчас обсуждается сокращение выплаты за март на небольшой процент, а за апрель – до половины.
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