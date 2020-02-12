Президент ФБУ Продивус получил треть гонорара за мой переход в профи, – украинский боксер

В украинском боксе продолжает разгораться скандал. Все из-за решения Виктора Выхриста перейти в профессионалы. К этому может быть причастен президент Федерации бокса Украины Владимир Продивус.

Свою историю перехода в профессиональный бокс рассказал Бронзовый призер Олимпийских игр в Пекине-2008 Вячеслав Глазков. После Олимпиады он решил перейти в профессионалы. Свой последний бой украинец провел 16 января 2016 года. На кону поединка стоял титул чемпиона мира IBF. До заветного чемпионства оставался один шаг. Но уже в начале боя Глазков получил досадную травму колена, которая привела к техническому поражению. Сейчас он живет в США и работает дальнобойщиком.

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В комментарии "Чемпиону" Глазков рассказал, что за переход в профессионалы он получил гонорар в 200 тысяч долларов – отступные от промоутерской компании, с которой он подписал соглашение.

"Мой тогдашний менеджер Сергей Янчишин предложил поделить отступные в пропорции 70 тысяч – мне, 65 тысяч – ему и 65 тысяч – Продивусу. Честно говоря, вообще не понимал, откуда там Продивус "нарисовался". Он на тот момент совсем недавно пришел в федерацию бокса и для меня было удивительно, что должен отдать ему треть суммы", – рассказал Глазков.

Кто такой Владимир ПродивусВладимир Продивус – глава Совета директоров корпорации "Премьер-Финанс", председатель Наблюдательного совета ОАО "Мостобуд", председатель Федерации бокса Украины с 2008 года. Также он почетный президент футбольного клуба "Нива" из Винницы.



В 2012 году был избран в Верховную Раду Украины от "Партии регионов". Голосовал за "диктаторские законы" 16 января 2014 года.

Деньги в Киев привез российский промоутер Герман Титов, представлявший интересы Кирилла Пчельникова, с которым Глазков и подписал контракт. Поэтому с этими деньгами боксер, Янчишин и Продивус и встретились в офисе компании "Мостобуд".

Когда я предложил оставить мне 50 процентов от суммы, на меня, 24-летнего пацана, начали давить. Продивус сказал, что эти деньги пойдут на развитие украинского бокса. Куда они пошли на самом деле – не знаю, отчетов об их использовании мне никто не предоставлял. Могу только догадываться,

– отметил Глазков.

По мнению Глазкова, ситуация с Виктором Выхристом, у которого возникли споры после перехода в профессионалы, связанные с тем, что Федерация бокса Украины не получила от него "отступные".

"Что же касается Продивуса, то мне все сразу стало понятно, когда увидел, как начали наезжать на Выхриста. Вряд ли бы это произошло, если бы руководство ФБУ получало от него средства на развитие украинского бокса", – подытожил Глазков.

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Скандал вокруг Виктора Выхриста