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Президент Федерации биатлона Украины встал на защиту скандального спортсмена из России

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Владимир Брынзак / biathlon.com.ua

Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак отреагировал на критику шведа Себастьяна Самуэльссона в адрес россиянина Александра Логинова.

Владимир Брынзак встал на защиту допинг "грешника" из России Александра Логинова, который на чемпионате мира в Италии выиграл спринтерскую гонку.

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То, что Самуэльсон не показывает результат, его дергает. Это должен решать комитет по этике. Получается, одного можно дисквалифицировать, а другой нет. Но есть же правила,
– сказал Брынзак в интервью пропагандистскому изданию RT.

Как известно, после спринта на чемпионате мира в Антхольце, олимпийский чемпион Себастянн Самуэльсон жестко прокомментировал победу Александра Логинова.

"Ты не можешь принимать ЭПО и потом спокойно приезжать и выигрывать. ВАДА дисквалифицировала Россию недавно везде, ее не должно быть здесь вообще. А потом они подали апелляцию и спокойно сюда приехали", – возмутился Самуэльсон

  • Как только россиянин Логинов стал чемпионом мира по биатлону в спринте, стало ясно, что его победа может послужить началом нового скандала.
  • Ведь с ноября 2014 года по ноябрь 2016 года он отбывал дисквалификацию за употребление допинга и после возвращения на трассу соперники встретили его очень холодно. Кто-то даже отказывался жать россиянину руку на церемонии награждения.
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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Допинг Новости России Новости биатлона
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