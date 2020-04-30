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Президент Франции хочет, чтобы топ-лиги Европы не возобновляли футбольный сезон

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Эммануэль Макрон на церемонии награждения чемпионата мира 2018 года
Эммануэль Макрон на церемонии награждения чемпионата мира 2018 года / Associated Press

После того, как во Франции решили не позволять проводить футбольные матчи летом, лидеры страны хотят солидарности других государств Европы. Президент Франции Эммануэль Макрон хочет, чтобы европейские чемпионаты по футболу не были возобновлены по примеру Франции.

Как сообщает Le Parisien, Макрона рассчитывает, что совместное решение примут в Англии, Испании, Италии и Германии.

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Министр спорта Франции Роксана Марасиняню выступила с инициативой двусторонних переговоров с коллегами из других стран.

Она уже общалась с министрами Италии и Германии, а также должна провести переговоры с испанским министром.

Некоторые источники сообщали, что Макрон лично пытался убедить власти других стран в необходимости досрочного завершения сезона, однако эту информацию опровергли в администрации президента.

28 апреля премьер-министр Франции Эдуар Филипп сообщил, что футбольные матчи в стране не будут проводиться до конца лета из-за пандемии COVID-19.

  • Франция может стать второй страной после Нидерландов, где досрочно завершат чемпионат. Также к подобному шагу планирует прибегнуть Бельгия.
  • В то же время УЕФА призывает европейские лиги не спешить с завершением сезона. Там заявили, что могут не допустить клубы в еврокубки.
  • Ожидается, что первой страной, которая воззобновит чемпионат, станет Германия. Там прогнозируют рестарт сезона уже в начале мая.
  • Стремятся завершить футбольный сезон в Англии. А в Италии и Испании, которые больше всего пострадали от пандемии, пока не объявили планы по возобновлению сезона.
  • Исполнительный комитет УЕФА установил дедлайн европейским чемпионатам для подготовки плана по возобновлению сезона – 25 мая.

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Автор: Михаил Гема
Теги: Коронавирус COVID-19 АПЛ Ла Лига Серия А Бундеслига Здоровье Эммануэль Макрон Новости Франции Новости Спорта Футбол Спорт
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