Президент "Ингульца" готов помочь больным коронавирусом, но не всем

После вспышки коронавируса и объявления карантина в Украине много кто вызвался помочь. Не стоит в стороне и президент футбольного клуба "Ингулец" Александр Поворознюк

На официальном сайте клуба опубликовано сообщение о поддержке, которую готов оказать Александр Поворознюк. Однако она будет ограничиваться только жителями Петровского района Кировоградской области.

"В случае заболевания коронавирусом жителей Петровского района, Александр Поворознюк готов оказать финансовую и любую другую поддержку, как больным, так и медицинским учреждениям Петрова и Владимировки", – говорится в сообщении.

Читайте также Можно ли заразиться коронавирусом от умерших: объяснение ВОЗ

Стоит отметить, что по состоянию на 18 марта 2020 года ни одного случая коронавирусной инфекции в Петровском районе не зафиксировано.

Что стоит знать о распространении коронавируса в Украине и борьбе с ним

По состоянию на 18 марта в Украине подтверждены 14 положительных результатов на коронавирус Covid-19. В Черновицкой области 10 больных, в Житомирской – 1, в Киевской области – 1 и в Киеве – 2 подтвержденных случая.

Среди них, к сожалению, – 2 летальных. Умерла 71-летняя женщина с Житомирщины, которая приехала недавно из Польши, и 33-летняя жительница Буковины. Последняя имела несколько хронических болезней и лечилась в течение длительного времени.

Среди инфицированных Covid-19 в Украине есть маленькие дети. Одному больному 10 лет, второму – год и десять месяцев, третьему ребенку всего шесть месяцев. Всех их лечат в Черновцах.

Коронавирус обнаружили и у народного депутата Сергея Шахова.

Первым о поддержке в борьбе с коронавирусом объявили соучредители "Новой Почты". Они выделили 25 миллионов гривен.

Впоследствии к финансовой поддержке присоединился и футбольный клуб "Ворскла" (входит в группу компаний Ferrexpo миллиардера Константина Жеваго).

Владельцы "Компании Энзим" и "Кормотех", львовяне Елена Вовк и Ростислав Вовк присоединились к инициативе помочь больницам и закупают оборудование и медицинские материалы на сумму 4 миллиона гривен для нескольких больниц Львовщины.

Один миллион гривен выделил на больницы и Святослав Вакарчук.

Следите за последними новостями спорта в нашем Twitter и Telegram