Президент "Ингульца" пригрозил не выпустить команду на матч полуфинала Кубка Украины

В среду, 17 апреля, состоятся матчи 1/2 финала кубка Украины. среди них и игра между "Ингульцем" из поселка Петрово и луганской "Зарей". Но матч может и не состояться.

Об этом заявил президент "Ингульца" Александр Поворознюк в комментарии изданию "Сегодня".

"Только здесь, без вариантов. Очень хотим подарить праздник землякам. Скажу честно, если мне запретят играть в Петрово, команда не выйдет на игру. Ну зачем куда-то переносить?" – заявил Поворознюк.

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При этом он признает, что есть проблемы с проведением матча в Петрово. Речь идет об освещении на стадионе. На сайте "Ингульца" указано, что матч начнется в 16:00.

Стоит напомнить, что матч 1/4 финала Кубка Украины против львовских "Карпат" "Ингулец" провел на стадионе "Ника" в Александрии. Как заявил Александр Поворознюк, это было сделано только ради безопасности зрителей. И из-за львовских болельщиков.

"Исключительно из-за фанатов "Карпат". У нас все было готово для проведения игры в Петрово, но полиция меня попросила о переносе. Сказали, что им проще будет обуздать приезжих фанатов в Александрии. А у "Зари" болельщики вроде адекватные, сколько бы их не приехало, думаю, будет все нормально. В плане безопасности все продумано, все четко. Стадион у нас отличный, газон вообще исключительный, поэтому играть будет в удовольствие", – заявил Поворознюк.

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Победитель матча "Ингулец" – "Заря" сыграет в финале Кубка Украины.