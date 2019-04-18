Президент "Ингульца" заплатил невероятные призовые футболистам за выход в финал Кубка Украины

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Президент "Ингульца" Александр Поворознюк после победы команды над "Зарей"
Президент "Ингульца" Александр Поворознюк после победы команды над "Зарей" / ФК "Ингулец"

"Ингулец" переписал футбольную историю Украины. Команда из Первой лиги, которая представляет поселок Петрово, вышла в финал Кубка Украины.

В полуфинале "Ингулец" обыграл луганскую "Зарю" 2:1 и стал первым клубом, который представляет Первую лигу и вышел в финал Кубка Украины.

Посмотрите видео, как "Ингулец" сенсационно победил "Зарю" и сыграет в финале Кубка Украины

Президент "Ингульца" Александр Поворознюк тоже после победы не сдерживал эмоции.

"Мы безумно рады выходу в финал. Футболисты вписали свои имена в историю клуба и Кубка. Эмоции переполняют, мы еще даже не осознаем до конца, что мы смогли сделать. Все очень рады, включая руководство и президента. Мы попали в сказку. Премиальные за победу? Вошел президент и озвучил премиальные, миллион гривен. Мы понимаем, что для Премьер-лиги, возможно, это не большая сумма, но для нас просто огромная", – сказал тренер "Ингульца" Сергей Лавриненко.

К слову: Фанаты "Ингульца" выбежали на поле после победы команды в полуфинале Кубка Украины

 

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Теги: Спорт Футбол Новости Спорта
Источник: 24 канал
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