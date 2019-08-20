Президент "Олимпика" рассказал детали о новом тренере команды

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Игорь Климовский
Игорь Климовский / ФК "Олимпик"

Донецкий "Олимпик" после четырех поражений на старте сезона остался без главного тренера. Жулио Сезар был отправлен в отставку.

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После этого главную команду на некоторое время доверили Игорю Климовском. Он уже тренировал "Олимпик" в прошлом сезоне, когда сумел спасти команду от вылета в Первую лигу. Однако впоследствии оказалось, что он не имеет необходимой лицензии для работы с клубами Премьер-лиги (до этого он работал в статусе "исполняющего обязанности главного тренера").

"На сегодня Климовский – исполняющий обязанности главного тренера. Мы его не назначали. Сейчас завершаем переговоры с иностранным специалистом. Надеюсь, завтра-послезавтра подпишем все необходимые документы. Хотим взять опытного тренера, при котором Климовский сам сможет набираться опыта. У него не так много тренерской деятельности как для Премьер-лиги. У него есть опыт работы с молодежью. Хотим утвердить такой вариант, при котором Игорь Климовский мог бы стать помощником главного тренера", – заявил президент "Олимпика" Владислав Гельзин.

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Теги: Новости Спорта Спорт Футбол ФК Олимпик
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