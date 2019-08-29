Президент "Ромы" одобрил трансфер лидера "Шахтера"

Главный тренер "Ромы" Паулу Фонсека провел встречу с президентом клуба Джеймсом Паллоттой.

Об этом сообщает Corriere dello Sport.

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На ней португальский наставник смог убедить руководителя в том, что покупка Тайсона необходима римскому клубу. Технический директор клуба в ближайшее время начнет переговоры с "Шахтером", чтобы постараться прийти к общему согласию.

Ранее руководитель "волков" не горел желанием соглашаться на требования "Шахтера", однако личная беседа с Паулу Фонсека изменила его мнение.

Ранее агент Тайсона подтвердил интерес "Ромы" к бразильцу и заявил, что сделка может состояться уже на этой неделе. "Шахтер" готов продать полузащитника за 30 миллионов евро. Трансферное окно в Серии А закрывается 2 сентября.

На днях сам Тайсон намекнул на возможный переход в "Рому", опубликовав в своем Instagram пост следующего содержания: "Позвольте мне уйти. Благодарю Бога за все".

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Тайсон перешел в "Шахтер" зимой 2013 года из "Металлиста" за 16 миллионов евро. Действующий контракт бразильца с горняками действует до 2021 года.

В нынешнем сезоне 31-летний вингер провел 5 матчей за "Шахтер", отметившись 2 голами и 4 результативными передачами.