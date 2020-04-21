24 Канал Техно Lifestyle Здоровье Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
more

Президент "Руха" показал строительство уникальной спортивной базы – в Украине нет аналогов

- Читати новину українською
Григорий Козловский / ФК "Рух"

Президент и владелец львовского футбольного клуба "Рух" Григорий Козловский сделал визуальную презентацию базы футбольного клуба.

На Youtube-канале ФК "Рух" вышел презентационный ролик о новом футбольном объекте в Украине. Судя по видео, аналогов подобного рода объектов нет не только в Украине, но и, может, во всем мире.

Смотрите также На пост президента УПЛ официально зарегистрирован только один кандидат – кто он

На территории базы разместятся 8 полей. Все – с освещением, автополивом и необходимой инфраструктурой. Минимум два поля с подогревом. Манеж с трибунами на 5 тысяч зрителей, гимнастические и тренажерные залы, залы для единоборств, СПА, восстановительный центр, бассейны, а также медицинская лаборатория. И главное – горнолыжные подъемники и пляжные зоны на специально созданном озере, которое будет защищено самыми современными технологиями.


Визуализация базы ФК "Рух" / Фото: скриншот

По словам Григория Козловского, ориентировочные сроки сдачи объекта в эксплуатацию – конец 2021-го года.

Также бизнесмен делал акцент, что новый объект будет лучше, чем базы "Динамо" и "Шахтера".

Оставайтесь дома и следите за последними новостями спорта в нашем Twitter и Telegram

Автор: Юрий Семенюк
Теги: Строительство Футбол Новости Спорта Спорт Новости Львова
Комментарии

Читайте также

сегодня , 11:13 Коронавирус в России: более 50 тысяч больных
Лікування 282371
сегодня , 14:27 Он был угрозой для Кличко: Владимир отказался от обязательного боя
Бокс 2291
сегодня , 12:19 "Смеялся, когда услышал о смерти": футболиста клуба АПЛ обвинили в убийстве собственной дочери
Футбол 1884
сегодня , 13:03 Тренировался под расписку: стали известны подробности смерти 22-летнего российского футболиста
Футбол 970
сегодня , 20:38 "Верните мне мужа": футболист "Шахтера" изменился на карантине до неузнаваемости – фото
Футбол 997
сегодня , 16:42 Депутат Беленюк объяснил, почему общается на русском: Это не маркер любви к родине
Інші види спорту 1046
сегодня , 18:19 У хоккеиста, с которым играл Лукашенко, обнаружили коронавирус
Хокей 4224
сегодня , 12:42 Пожар в Чернобыльской зоне: потушили очаг нового возгорания – фото и видео
Новини України 131869
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Публикации
сегодня 17:01 Жестокие массовые драки и кулачные бои – лучшие хоккейные столкновения: видео
Михайло Гема
сегодня 16:42 Депутат Беленюк объяснил, почему общается на русском: Это не маркер любви к родине
Михайло Гема
20 апреля 17:15 Я до тебя еще доберусь: появились подробности перепалки Хачериди и судьи в Беларуси
Михайло Гема
20 апреля 14:36 Свитолина рискует остаться без заработка
Михайло Гема
20 апреля 13:45 Сергей Ребров заговорил о своем возвращении в "Динамо"
Юрій Семенюк

Новости
Больше новостей