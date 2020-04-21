Президент "Руха" показал строительство уникальной спортивной базы – в Украине нет аналогов
Президент и владелец львовского футбольного клуба "Рух" Григорий Козловский сделал визуальную презентацию базы футбольного клуба.
На Youtube-канале ФК "Рух" вышел презентационный ролик о новом футбольном объекте в Украине. Судя по видео, аналогов подобного рода объектов нет не только в Украине, но и, может, во всем мире.
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На территории базы разместятся 8 полей. Все – с освещением, автополивом и необходимой инфраструктурой. Минимум два поля с подогревом. Манеж с трибунами на 5 тысяч зрителей, гимнастические и тренажерные залы, залы для единоборств, СПА, восстановительный центр, бассейны, а также медицинская лаборатория. И главное – горнолыжные подъемники и пляжные зоны на специально созданном озере, которое будет защищено самыми современными технологиями.
Визуализация базы ФК "Рух" / Фото: скриншот
По словам Григория Козловского, ориентировочные сроки сдачи объекта в эксплуатацию – конец 2021-го года.
Также бизнесмен делал акцент, что новый объект будет лучше, чем базы "Динамо" и "Шахтера".
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