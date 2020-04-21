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Президент "Руху": Базы "Шахтера" и "Динамо" и рядом не стоят с той, которую строим мы

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Григорий Козловский / ФК "Рух"

Президент львовского футбольного клуба "Рух" Григорий Козловский рассказал о концепции грандиозного инфраструктурного строительства возле Львова – сооружение уникальной футбольной академии в Винниках.

Об этом он сказал в интервью на Youtube-канале "Вацко Live".

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Завтра у нас будет презентация академии, где все увидят, что это за чудо такое. Не обижая "Шахтер" и "Динамо", я думаю, их две базы вместе взятые и рядом не стоят с той, которую строим мы. У нас будет 10 полей, два из них – искусственные. Еще одно искусственное поле будет в манеже. Поля будут гибридными, такими, как на "Арене Львов", только двух видов. Одни будут на дренаже с песком, а другие можно будет подогревать на специальных подушках с помощью теплого воздуха.

"У нас стоят солнечные батареи, есть озеро на 8 гектаров. Бассейн – 2600 квадратных метров. Спортзал, тренажерные залы, СПА. Это уже все построено. Кризис немного поломал наши планы, но я думаю, к концу следующего года мы все откроем", – рассказал Григорий Козловский.

  • По итогам 19 туров "Рух" лидирует в Первой лиге, опережая вторую "Волынь" на одно очко.
  • Начало весенней части чемпионата было отложено на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Динамо Шахтер
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