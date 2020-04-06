24 Канал Техно Lifestyle Здоровье Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
more

Президент "Шахтера" хотел купить легендарного Буффона – признание Пятова

- Читати новину українською
Андрей Пятов / ФК "Шахтер"

Президент "Шахтера" Ринат Ахметов мог купить легендарного вратаря сборной Италии Джанлуиджи Буффона.

Об этом заявил голкипер команды Андрей Пятов в интервью "Футбол 24".

Читайте также Лидер "Шахтера" о соперничестве с "Динамо": Сейчас мы одно целое

Когда встречались всей командой, Ахметов в шутку пытался найти у меня какую-то ошибку. Ты, – говорит – не расслабляйся. Видишь, я хотел Буффона купить. Я отшучиваюсь: Круто будет Буффона выбить из основного состава (смеется). На самом деле Ринат Леонидович всегда благодарит всю команду, не выделяя кого-то одного,
– рассказал Пятов.

  • 35-летний Пятов является капитаном сборной Украины. С 2007 года Андрей выступает за "Шахтер", с которым становился чемпионом Украины и победителем Кубка УЕФА.
  • Пятов дважды становился Лучшим вратарем чемпионата Украины (2009/10, 2018/19) и лучшим игроком чемпионата Украины (2009/10). 
  • Андрей обладатель самой длительной сухой серии в истории сборной Украины – 752 минуты.

Оставайтесь дома и следите за последними новостями спорта в нашем Twitter и Telegram.

Автор: Юрий Семенюк
Теги: Футбол Новости Спорта Спорт Шахтер
Комментарии

Читайте также

сегодня , 10:45 Коронавирус в России: почти 1000 новых случаев за сутки
Лікування 161065
сегодня , 12:09 "Была большая паника": футболист Морозюк сообщил, где его жена подхватила коронавирус
Футбол 2047
сегодня , 11:38 Боя не будет: следующий соперник Ломаченко сделал неожиданное заявление
Бокс 9095
сегодня , 13:52 В Украине снизилось количество новых случаев COVID-19
Новини України 24361
сегодня , 17:10 Анна Ризатдинова начала челлендж: обещает любого посадить на шпагат за 10 дней (видео)
Інші види спорту 3061
сегодня , 09:45 Коронавирус COVID-2019 в Китае: последние новости
Медицина 219902
сегодня , 16:07 В Иране назвали "правильным" решение сбить пассажирский самолет МАУ
Новини світу 31785
сегодня , 13:32 Дочь легендарного Мейвезера порезала ножом незнакомку, приревновав ее к парню
Бокс 1734
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Публикации
сегодня 20:38 Усик шокировал сеть пушечной работой рук на тренировке: видео
Юрій Семенюк
5 апреля 18:31 Какие спортсмены заболели и выздоровели от коронавируса – список
Михайло Гема
сегодня 17:05 Правила игры в покер: советы для начинающих
Ігор Саджениця
сегодня 17:10 Анна Ризатдинова начала челлендж: обещает любого посадить на шпагат за 10 дней (видео)
Ігор Саджениця
сегодня 16:26 "Динамо" официально пытается отсудить деньги у иностранных клубов: причины
Михайло Гема

Новости
Больше новостей
Залиште відгук