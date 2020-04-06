Президент "Шахтера" хотел купить легендарного Буффона – признание Пятова
Президент "Шахтера" Ринат Ахметов мог купить легендарного вратаря сборной Италии Джанлуиджи Буффона.
Об этом заявил голкипер команды Андрей Пятов в интервью "Футбол 24".
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Когда встречались всей командой, Ахметов в шутку пытался найти у меня какую-то ошибку. Ты, – говорит – не расслабляйся. Видишь, я хотел Буффона купить. Я отшучиваюсь: Круто будет Буффона выбить из основного состава (смеется). На самом деле Ринат Леонидович всегда благодарит всю команду, не выделяя кого-то одного,
– рассказал Пятов.
- 35-летний Пятов является капитаном сборной Украины. С 2007 года Андрей выступает за "Шахтер", с которым становился чемпионом Украины и победителем Кубка УЕФА.
- Пятов дважды становился Лучшим вратарем чемпионата Украины (2009/10, 2018/19) и лучшим игроком чемпионата Украины (2009/10).
- Андрей обладатель самой длительной сухой серии в истории сборной Украины – 752 минуты.
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