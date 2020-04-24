Президент УАФ назвал условия, с которыми сезон в Украине может завершиться досрочно

Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко назвал ряд условий, из-за которых этот сезон может быть не доигран.

В своем Facebook руководитель украинского футбола написал, что победители будут определяться по спортивному принципу.

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Чемпионат и Кубок Украины надо доиграть, как должны быть доиграны все матчи чемпионатов других европейских ассоциаций. Такой была и остается позиция исполкома УЕФА. Победители национальных клубных соревнований и участники еврокубков от Украины будут определяться по спортивному принципу – это приоритет №1! Помешать завершению чемпионата УПЛ и розыгрыша Кубка Украины может лишь продолжение правительством действия решения о невозможности проведения футбольных соревнований или непреодолимые экономические трудности,

– заявил Павелко.

Из-за пандемии коронавируса все европейские первенства были приостановлены, кроме чемпионата Беларуси.

Также УЕФА отсрочил восстановления матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы на неопределенный срок. Кроме того, Евро-2020 было перенесено на 2021 год.

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