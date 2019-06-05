Президент УАФ Павелко впервые прокомментировал обыски НАБУ

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко прокомментировал обыски в помещении УАФ, которые провело Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ).

О том, что детективы НАБУ проводят обыски в здании УАФ стало известно в обед, 5 июня.

К слову: Журналисты нашли доказательство, что Федерация футбола Украины провела махинации с посредником

"Следственные действия санкционированы постановлением суда и осуществляются в рамках расследования возможных злоупотреблений при закупках за счет государственного бюджета работ и услуг по строительству футбольных полей с искусственным покрытием", – сообщили в НАБУ.

В то же время глава УАФ Андрей Павелко, который по совместительству является главой бюджетного комитета Украины, в своем Facebook прокомментировал обыски. Он заявил, что в УАФ все хорошо.

Врагам украинского футбола скажу лишь одно: не дождетесь! В УАФ все хорошо, команда работает в штатном режиме и мы готовимся к важным для Украины поединкам – матчу 1/4 финала ЧМ-2019 сборной U-20 7 июня в Польше и квалификационным матчам к Евро-2020 национальной сборной, которые состоятся во Львове 7 и 10 июня,

– написал Павелко.

Ранее президента УАФ и народного депутата Андрея Павелко вызвали в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.