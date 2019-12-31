Президент УАФ поздравил Украину с Новым годом, выделив главные достижения нашего футбола в 2019

Президент УАФ, член Исполкома УЕФА Андрей Павелко подвел итоги 2019 года, назвав его самым ярким за всю историю украинского футбола.

Об этом Андрей Павелко заявил в своем новогоднем поздравлении, размещенном на странице Ассоциации в социальной сети Facebook.

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Павелко выделил главные достижения отечественного футбола – победа на чемпионате мира U-20, уверенный выход в финальную стадию Евро-2020, внедрение системы VAR и многие другие. Президент УАФ завершил свое выступление поздравлениями и призывом к украинцам:

Братья, давайте будем патриотами, давайте любить нашу страну и наш футбол и радоваться его успехам вместе. Будем едиными, будем сильными, будем дружескими, с Новым годом!