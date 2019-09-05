Президент УЕФА приехал в Украину: обсудили проведение чемпионата мира и Суперкубка УЕФА

90 Читати новину українською
Александер Чеферин
Александер Чеферин / ffu.ua

В Доме футбола состоялась встреча президента УЕФА Александера Чеферина с руководством Украинской ассоциации футбола во главе с ее президентом Андреем Павелко. Также на встрече 5 сентября был президент НОК Украины Сергей Бубка и легенды украинского футбола.

Участники встречи обсудили перспективы проведения в Украине чемпионата мира по футболу среди сборных U-17 или U-20, матча за Суперкубок УЕФА или финала Лиги Европы, организацию в Киеве одного из ближайших Конгрессов УЕФА, а также проект строительства первой в истории Украины базы для национальных сборных.

Читайте также: Стали известны стадионы, которые будут принимать финалы Лиги чемпионов в 2021, 2022 и 2023 годах

По словам Чеферина, инициатива УАФ по организации континентального первенства среди легенд европейского футбола станет предметом обсуждения в УЕФА в ближайшее время.


​Фото: ffu.ua

Также президент УЕФА оценил перспективы проведения в Украине матча за Суперкубок УЕФА или финала Лиги Европы.

В УЕФА действует практика, согласно которой победу одерживает та заявка, которая будет лучшей. Если вы развиваете инфраструктуру, то сможете провести турниры большого значения. Ваша работа по развитию спортивной инфраструктуры и развития массового футбола достигла определенных успехов. Но не менее важным является то, что в Украине есть замечательный лоббист в Исполнительном комитете УЕФА – Андрей Павелко. Это очень сильный представитель!,
– сказал Чеферин.


Фото: ffu.ua

В 2018 году Киев уже проводил финал Лиги чемпионов. Мадридский "Реал" победил "Ливерпуль" (3:1). Также Украина имеет опыт проведения чемпионата Европы 2012 года.

blog_ava
Спадок Луценка: які справи прокурор заблокував перед звільненням
сегодня
623
Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Лига Европы Лига чемпионов УЕФА
Источник: УАФ
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Коноплянка прокомментировал свой первый матч за "Шахтер"
сегодня 17:47 Коноплянка прокомментировал свой первый матч за "Шахтер"
122
Элина Свитолина в полуфинале US Open: что нужно знать о самой титулованной теннисистке Украины
сегодня 12:10 Элина Свитолина в полуфинале US Open: что нужно знать о самой титулованной теннисистке Украины
Наталя Сколоздра 2645
Неудачники отборочных этапов: что известно о сборной Литвы, с которой сыграет Украина
4 сентября 17:15 Неудачники отборочных этапов: что известно о сборной Литвы, с которой сыграет Украина
Михайло Гема 155
Сборная самых дорогих трансферов лета 2019
4 сентября 15:01 Сборная самых дорогих трансферов лета 2019
Ігор Саджениця 153
Олимпийская чемпионка Харлан об изменении гражданства, звездной болезни, главной мечте в карьере
4 сентября 14:26 Олимпийская чемпионка Харлан об изменении гражданства, звездной болезни, главной мечте в карьере
4155
Новости
Больше новостей
Залиште відгук