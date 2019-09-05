Президент УЕФА приехал в Украину: обсудили проведение чемпионата мира и Суперкубка УЕФА

В Доме футбола состоялась встреча президента УЕФА Александера Чеферина с руководством Украинской ассоциации футбола во главе с ее президентом Андреем Павелко. Также на встрече 5 сентября был президент НОК Украины Сергей Бубка и легенды украинского футбола.

Участники встречи обсудили перспективы проведения в Украине чемпионата мира по футболу среди сборных U-17 или U-20, матча за Суперкубок УЕФА или финала Лиги Европы, организацию в Киеве одного из ближайших Конгрессов УЕФА, а также проект строительства первой в истории Украины базы для национальных сборных.

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По словам Чеферина, инициатива УАФ по организации континентального первенства среди легенд европейского футбола станет предметом обсуждения в УЕФА в ближайшее время.



​Фото: ffu.ua

Также президент УЕФА оценил перспективы проведения в Украине матча за Суперкубок УЕФА или финала Лиги Европы.

В УЕФА действует практика, согласно которой победу одерживает та заявка, которая будет лучшей. Если вы развиваете инфраструктуру, то сможете провести турниры большого значения. Ваша работа по развитию спортивной инфраструктуры и развития массового футбола достигла определенных успехов. Но не менее важным является то, что в Украине есть замечательный лоббист в Исполнительном комитете УЕФА – Андрей Павелко. Это очень сильный представитель!,

– сказал Чеферин.



Фото: ffu.ua

В 2018 году Киев уже проводил финал Лиги чемпионов. Мадридский "Реал" победил "Ливерпуль" (3:1). Также Украина имеет опыт проведения чемпионата Европы 2012 года.