Президент УЕФА рассказал, каким будет футбол после пандемии COVID-19

Президент УЕФА Александер Чеферин рассказал о сроках и формате завершения футбольного сезона 2019/2020. Сейчас все футбольные лиги Европы, кроме белорусской, приостановлены из-за пандемии коронавируса.

В интервью Corriere della Sera Чеферин заявил, что УЕФА позволит лигам проводить игры без зрителей, чтобы доиграть чемпионаты.

По мнению Чеферина, лучше играть при пустых трибунах, чем не играть вообще.

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"Приоритетом является здоровье болельщиков, игроков и менеджеров. Я оптимист, я считаю, что есть варианты, которые позволят нам восстановить чемпионаты и кубки и завершить их.

Возможно, нам придется начать играть без зрителей, но самое главное, я думаю, это проводить матчи. В тяжелые времена, как нынешние, это принесло бы людям счастье и определенное чувство нормальности, даже если футбол будет только по телевизору", – сказал президент УЕФА.

По словам Чеферина, на данный момент рано говорить о досрочном завершении сезона, как в некоторых других видах спорта.

Он утверждает, что пока нет конкретных сроков завершения сезона 2019/2020 и финальных матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Президент УЕФА поддерживает мнение, что люди частично будут бояться ходить на стадионы, когда пандемия закончится. Впрочем, он уверен, что рано или поздно болельщики вернутся на стадионы.

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На вопрос о санкциях в отношении Бельгии, которая планирует досрочно определить чемпиона, Чеферин заявил, что этим вопросом займется Исполнительный комитет.

Как известно, ранее Чеферин пригрозил не допустить бельгийские клубы к еврокубкам, если тамошний чемпионат не будет доигран.

Что касается матчей национальных сборных, то Чеферин считает, что они состоятся уже в сентябре 2020 года.

Матчи плей-офф квалификации на Евро-2020 и спарринги национальных сборных были перенесены на июнь. Однако уже известно, что поединки не состоятся в указанные сроки.

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