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Президент WBC назвал Украину будущей боксерской страной

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Маурисио Сулейман / Heraldo

Президент Всемирного боксерского союза (WBC) Маурисио Сулейман поделился своим мнением о боксе в Украине.

Функционер считает, что такие украинские звезды как: Василий Ломаченко (14-1, 10 КО), Александр Усик (16-0, 13 КО) и Александр Гвоздик (17-1, 14 КО) вскоре будут диктовать тенденции развития мирового бокса.

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Вы же знаете, что WBC после Конгресса организации в Киеве поместил флаг Украины на свой пояс и логотип. Для нас это честь, ведь Украина – будущее бокса. Виталий и Владимир Кличко сделали большую историю бокса, а сейчас ее пишут Александр Усик, Василий Ломаченко, Александр Гвоздик и многие другие украинские боксеры,
– сказал Сулейман во время прямого эфира в Instagram с Luckypunch.net.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Маурисио Сулейман: «Украина - будущее бокса» . Президент @wbcboxing @wbcmoro во время прямого эфира в Instagram @luckypunchnet ️поделился своим мнением об Украине . «Вы же знаете, что WBC после Конгресса организации в Киеве поместил фланг Украины на свой пояс и логотип. Для нас это честь, ведь Украина – будущее бокса. . Виталий и Владимир Кличко сделали большую историю бокса, а сейчас ее пишут Александр Усик, Василий Ломаченко, Александр Гвоздик и многие другие украинские боксеры». . Полное видео прямого эфира с Маурисио Сулейманом смотрите в IGTV на странице Luckypunchnet в Instagram . #бокс #бокс2020 #сулейман #украина #лакипанчнет #boxing #boxing2020 #ukraine #sulaiman #luckypunchnet

Публикация от Luckypunch: ЕЩЕ БОЛЬШЕ БОКСА (@luckypunchnet)

Напомним, Сулейман был в Киеве в октябре 2018 года, когда в столице Украины проводился гонгресс Всемирного боксерского совета, Он высоко оценил организацию столицей Украины боксерского форума, назвав конгресс лучшим в истории.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Василий Ломаченко Александр Гвоздик Александр Усик Бокс
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