Президент WBC назвал Украину будущей боксерской страной

Президент Всемирного боксерского союза (WBC) Маурисио Сулейман поделился своим мнением о боксе в Украине.

Функционер считает, что такие украинские звезды как: Василий Ломаченко (14-1, 10 КО), Александр Усик (16-0, 13 КО) и Александр Гвоздик (17-1, 14 КО) вскоре будут диктовать тенденции развития мирового бокса.

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Вы же знаете, что WBC после Конгресса организации в Киеве поместил флаг Украины на свой пояс и логотип. Для нас это честь, ведь Украина – будущее бокса. Виталий и Владимир Кличко сделали большую историю бокса, а сейчас ее пишут Александр Усик, Василий Ломаченко, Александр Гвоздик и многие другие украинские боксеры,

– сказал Сулейман во время прямого эфира в Instagram с Luckypunch.net.

Напомним, Сулейман был в Киеве в октябре 2018 года, когда в столице Украины проводился гонгресс Всемирного боксерского совета, Он высоко оценил организацию столицей Украины боксерского форума, назвав конгресс лучшим в истории.

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