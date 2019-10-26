Президент WBC объяснил, почему Ломаченко стал "франчайзинговым" чемпионом

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Василий Ломаченко
Василий Ломаченко / boxingnews24.com

Президент WBC Маурисио Сулейман объяснил, почему организация приняла решение сделать Василия Ломаченко "франчайзинговым" чемпионом. Этот статус украинский боксер получил 24 октября.

Василий стал "франчайзинговым" чемпионом по версии WBC в легком весе. Из-за этого американец Девин Хейни переведен из статуса "временного" чемпиона в полноценного. Украинец стал только вторым боксером, которого WBC наделила этим статусом. Первым был Сауль Альварес.

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Ломаченко – чемпион мира по версии WBC. Франчайзинговый чемпион – наша новая концепция. Она создана для того, чтобы боксеры с выдающимися заслугами могли проводить бои против других чемпионов как в своей, так и в других весовых категориях,
– рассказал Сулейман для Boxing News 24.

Что такое "франчайзинговый чемпион"?

Это не новый пояс и не новый чемпионат. Это обозначение бойца по довольно специфическим критериям – легендарного чемпиона нескольких весовых категорий. Первым "франчайзинговым чемпионом" был назван Сауль Альварес.

Франшиза – это обозначение, которое не подлежит передаче. Если другой боксер победит "франчайзингового чемпиона", то он не станете им. "Франчайзинговым чемпионом" может стать элитный боец, который играет важную роль в боксе. Этот статус дает боксерский совет WBC. В каждом поединке боксер представляет организацию.

После окончания карьеры "франчайзинговый" чемпион становится "почетным" чемпионом WBC. Также совет будет согласовывать каждого оппонента такого боксера с его промоутером.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Новости Спорта Футбол Василий Ломаченко
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