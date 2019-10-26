Президент WBC объяснил, почему Ломаченко стал "франчайзинговым" чемпионом
Президент WBC Маурисио Сулейман объяснил, почему организация приняла решение сделать Василия Ломаченко "франчайзинговым" чемпионом. Этот статус украинский боксер получил 24 октября.
Василий стал "франчайзинговым" чемпионом по версии WBC в легком весе. Из-за этого американец Девин Хейни переведен из статуса "временного" чемпиона в полноценного. Украинец стал только вторым боксером, которого WBC наделила этим статусом. Первым был Сауль Альварес.
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Ломаченко – чемпион мира по версии WBC. Франчайзинговый чемпион – наша новая концепция. Она создана для того, чтобы боксеры с выдающимися заслугами могли проводить бои против других чемпионов как в своей, так и в других весовых категориях,
– рассказал Сулейман для Boxing News 24.
Что такое "франчайзинговый чемпион"?
Это не новый пояс и не новый чемпионат. Это обозначение бойца по довольно специфическим критериям – легендарного чемпиона нескольких весовых категорий. Первым "франчайзинговым чемпионом" был назван Сауль Альварес.
Франшиза – это обозначение, которое не подлежит передаче. Если другой боксер победит "франчайзингового чемпиона", то он не станете им. "Франчайзинговым чемпионом" может стать элитный боец, который играет важную роль в боксе. Этот статус дает боксерский совет WBC. В каждом поединке боксер представляет организацию.
После окончания карьеры "франчайзинговый" чемпион становится "почетным" чемпионом WBC. Также совет будет согласовывать каждого оппонента такого боксера с его промоутером.