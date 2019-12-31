24 канал техно lifestyle Здоровье дизайн Афиша auto Учеба Likar покер
more

Президент "Зари" поставил амбициозные цели на новый год перед командой

67 Читати новину українською
ФК "Заря"

Президент "Зари" Евгений Геллер рассказал о прогрессе луганского клуба.

Геллер в обращении к болельщикам на официальном сайте клуба заявил, что команда будет бороться за серебро Премьер-лиги.

Читайте также: "Динамо" официально продлило контракт с легионером на 2 года

В Заре произошла смена главного тренера, что стало переломным моментом в развитии команды. Новый взгляд, амбиции и стремление к еще не покоренным высотам дают нам стимул для достижений. Смело можно говорить, что наша команда поборется не только за третье, но и за второе место в турнирной таблице,
– говорится в обращении.

На сегодняшний день "Заря" занимает третье место, отставая на два очка от идущего вторым "Динамо".

В первом матче после восстановления Премьер-лиги луганчане сыграют с "Мариуполем". Встреча состоится 22 февраля.

Вторую часть чемпионата команда Виктора Скрипника начнет уже без нападающего Назария Русина, которого отозвало из аренды "Динамо". По окончанию сезона в Киев также вернутся защитник Александр Тимчик и хавбек Богдан Леднев.

Что приготовить на Новый год 2020: рецепты простых и изысканных блюд от шеф-повара
сегодня
42471
Автор: Висент Луис
Теги: Новости Спорта Спорт Футбол ФК Заря
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
сегодня 17:09 Лидер "Шахтера" кардинально изменил внешность в отпуске: фото
Юрій Семенюк 57
30 декабря 11:41 Зимние трансферы 2020: онлайн
Юрій Семенюк 428
сегодня 16:41 Мощный гол Степаненко в ворота "Динамо" стал лучшим в 2019 году: видео
Юрій Семенюк 61
30 декабря 20:47 Российского хоккеиста дисквалифицировали на чемпионате мира за недостойное поведение: видео
Юрій Семенюк 545
30 декабря 19:31 Сборная Украины записала новогоднее поздравление: яркое видео
Юрій Семенюк 102
Новости
Больше новостей
Залиште відгук