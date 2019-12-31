Президент "Зари" поставил амбициозные цели на новый год перед командой

Президент "Зари" Евгений Геллер рассказал о прогрессе луганского клуба.

Геллер в обращении к болельщикам на официальном сайте клуба заявил, что команда будет бороться за серебро Премьер-лиги.

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В Заре произошла смена главного тренера, что стало переломным моментом в развитии команды. Новый взгляд, амбиции и стремление к еще не покоренным высотам дают нам стимул для достижений. Смело можно говорить, что наша команда поборется не только за третье, но и за второе место в турнирной таблице,

– говорится в обращении.

На сегодняшний день "Заря" занимает третье место, отставая на два очка от идущего вторым "Динамо".

В первом матче после восстановления Премьер-лиги луганчане сыграют с "Мариуполем". Встреча состоится 22 февраля.

Вторую часть чемпионата команда Виктора Скрипника начнет уже без нападающего Назария Русина, которого отозвало из аренды "Динамо". По окончанию сезона в Киев также вернутся защитник Александр Тимчик и хавбек Богдан Леднев.