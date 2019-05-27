Президента Украинской ассоциации футбола нардепа Андрея Павелко вызвали в НАПК

14 Читати новину українською
Андрей Павелко
Андрей Павелко / Радио Свобода

Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) вызвало президента Украинской ассоциации футбола (бывшая Федерация футбола Украины) и народного депутата от БПП Андрея Павелко для дачи объяснений.

Читайте также: Журналисты нашли доказательство, что Федерация футбола Украины провела махинацию с посредником

НАПК подозревает Андрея Павелко в нарушении требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов. Это административное правонарушение. Деталей в Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции не сообщают.

Андрей Павелко должен прибыть в НАПК для дачи объяснений 28 или 29 мая в течение рабочего дня.

Еще одно расследование: Аренда позолоченной квартиры за 17 тысяч долларов: как живет нардеп Андрей Павелко с "БПП"

Кто такой Андрей Павелко
Андрей Павелко – президент Украинской ассоциации футбола (бывшая Федерация футбола Украины). А также депутат Верховной Рады (прошел в парламент по списку "Блока Петра Порошенко" под 33-м номером), заместитель председателя фракции БПП, председатель Комитета ВРУ по вопросам бюджета.

Во время проведения финала Лиги чемпионов Украины в Киеве в 2018 году названая дочь Андрея Павелко фотографировалась с Кубком ЛЧ в автомобиле. Сам трофей возили по городам Украины. Во время такого тура трофей выставили в одном из храмов Днепра, где Павелко держит его со своим тестем, криминальным авторитетом Александром Петровским, известным как "Нарек".

В июне 2018 года НАБУ открыло дело по факту коррупции в ФФУ, президентом которой является Павелко. Согласно расследованию программы "Схемы", в 2016 году Павелко через подставную компанию в ОАЭ закупил для ФФУ оборудование для производства травы для футбольных полей по завышенным на 20% ценам, что позволило ему незаконно получить 1 миллион долларов.

blog_ava
Выходные в июне 2019 года: как будут отдыхать украинцы
сегодня
3236
Теги: Новости Спорта Спорт НАПК Футбол
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
18-летний хоккеист сборной Финляндии установил уникальное мировое достижение
сегодня 13:06 18-летний хоккеист сборной Финляндии установил уникальное мировое достижение
28
Разные матчи "Динамо" и "Шахтера", обострение борьбы за ЛЕ и выживание: итоги 31 тура УПЛ
сегодня 12:30 Разные матчи "Динамо" и "Шахтера", обострение борьбы за ЛЕ и выживание: итоги 31 тура УПЛ
Ігор Саджениця 29
Финляндия выиграла чемпионат мира по хоккею, обыграв в финале Канаду: видео
26 мая 23:51 Финляндия выиграла чемпионат мира по хоккею, обыграв в финале Канаду: видео
869
"Заря" уверенно победила "Александрию" и поднялась на четвертое место: видео
26 мая 22:18 "Заря" уверенно победила "Александрию" и поднялась на четвертое место: видео
71
Украинская гимнастка завоевала золотую награду на Кубке мирового вызова
26 мая 21:02 Украинская гимнастка завоевала золотую награду на Кубке мирового вызова
86
Новости
Больше новостей
Залиште відгук