Президента Украинской ассоциации футбола нардепа Андрея Павелко вызвали в НАПК

Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) вызвало президента Украинской ассоциации футбола (бывшая Федерация футбола Украины) и народного депутата от БПП Андрея Павелко для дачи объяснений.

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НАПК подозревает Андрея Павелко в нарушении требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов. Это административное правонарушение. Деталей в Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции не сообщают.

Андрей Павелко должен прибыть в НАПК для дачи объяснений 28 или 29 мая в течение рабочего дня.

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Кто такой Андрей Павелко

Андрей Павелко – президент Украинской ассоциации футбола (бывшая Федерация футбола Украины). А также депутат Верховной Рады (прошел в парламент по списку "Блока Петра Порошенко" под 33-м номером), заместитель председателя фракции БПП, председатель Комитета ВРУ по вопросам бюджета.



Во время проведения финала Лиги чемпионов Украины в Киеве в 2018 году названая дочь Андрея Павелко фотографировалась с Кубком ЛЧ в автомобиле. Сам трофей возили по городам Украины. Во время такого тура трофей выставили в одном из храмов Днепра, где Павелко держит его со своим тестем, криминальным авторитетом Александром Петровским, известным как "Нарек".



В июне 2018 года НАБУ открыло дело по факту коррупции в ФФУ, президентом которой является Павелко. Согласно расследованию программы "Схемы", в 2016 году Павелко через подставную компанию в ОАЭ закупил для ФФУ оборудование для производства травы для футбольных полей по завышенным на 20% ценам, что позволило ему незаконно получить 1 миллион долларов.