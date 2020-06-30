Президенты "Ингульца" и "Миная" устроили "концерт" в подтрибунном помещении
На матче 21 тура Первой лиги между "Минаем" и "Ингульцом" побывали президенты обоих клубов – Александр Поворознюк и Валерий Пересоляк. Очевидно, после встречи произошло застолье с участием обоих руководителей.
После матча с "Ингульцом" главный наставник "Миная" Василий Кобин прокомментировал поединок для телеканала Футбол.
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"Концерт" президентов
Во время разговора было слышно, как неподалеку от него в подтрибунном помещении происходит шумное празднование с музыкой.
Подчеркнем, что в понедельник, 29 июня, в Закарпатье состоялся матч 21 тура Первой лиги между местной командой "Минай" и "Ингульцом" из Петрового. Матч закончился ничьей – 1:1.
Журналисты спросили Кобина, кто это празднует, он же ответил, что насколько ему известно, там президенты решили спеть какую-то песню.
Ничья в матче вряд ли может устраивать команду Кобина. Добавим, что игра некоторое время проходила под проливным дождем. Старт встречи даже был отложен на 15 минут.
На 39-й минуте встречи "Минай" открыл счет благодаря голу Нуриева. Но удержать победный счет не удалось. Гости встречи сравняли счет на 73-й минуте. Результативный удар в активе Мишуренко.
- Команда из Миная занимает пятое место в турнирной таблице, в их активе 38 пунктов.
- "Ингулец" имеет равное количество очков с лидером "Металлистом 1925", но по дополнительным показателям уступает харьковской команде.