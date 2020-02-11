При Зеленскому в спорте пока ничего не изменилось, – украинская экс-чемпионка мира
24-летняя украинская прыгунья в длину Марина Бех-Романчук поделилась мнением об изменениях в украинском спорте после прихода на пост президента Владимира Зеленского.
Об этом серебряная призерка чемпионата мира 2019 года рассказала на Youtube-канале "ОТДУШИВДУШУ".
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На данном этапе пока ничего не изменилось. Поменяли призовые за чемпионат мира Типа президентская стипендия. Когда-то она была 9 тысяч, сейчас она увеличена ориентировочно до 24 тысяч за золото чемпионата мира,
– сказала Бех.
- Марина Бех-Романчук выиграла второй турнир в сезоне. Украинка прыгнула на 6,96 метра и обновила лучший результат сезона в мире, который также принадлежал ей.
- В 2019 году Бех-Романчук стала серебряным призером чемпионата мира по легкой атлетике.
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