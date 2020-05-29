Кто из владельцев клубов УПЛ среди богатейших украинцев по версии Forbes

Журнал "Forbes-Украина" опубликовал список самых богатых людей Украины. В десятку богачей попали украинские владельцы клубов и близкие к футболу люди.

Список украинских богачей "Forbes-Украина" опубликовал впервые с 2016 года. Самым богатым человеком в Украине является владелец донецкого "Шахтера" Ринат Ахметов. Это интересно Двое олигархов и алкогольный король: бывший президент УПЛ раскритиковал украинские клубы Четверо человек из рейтинга, которые связаны с украинским футболом, являются долларовыми миллиардерами. Список самых богатых украинцев, которые связаны с футболом Ринат Ахметов – владелец донецкого "Шахтер"

Состояние 2,8 миллиарда долларов Александр Герега – президент Украинской ассоциации футбола, пытался купить львовские "Карпаты"

Вместе с женой состояние 1,3 миллиарда долларов Константин Жеваго, почетный президент полтавской "Ворсклы"

Состояние 1,1 миллиарда долларов Игорь Коломойский – бывший владелец ФК "Днепр". Его связывают со многими украинскими клубами через оффшорные компании, в том числе и "Карпатами" и "Днепр-1"

Состояние 1 миллиард долларов Вадим Новинский – эксвладелец ФК "Севастополь". Офшорная компания, которую связывают с ним, недавно выкупила стадион одесского "Черноморца"

Состояние 810 миллионов долларов Александр Ярославский, бывший владелец ФК "Металлист". Пытается восстановить команду в Харькове

Состояние 725 миллионов долларов. В топ-15 рейтинга не попали братья Суркисы, владеющие киевским "Динамо". Кто руководит клубами УПЛ ФК "Шахтер" – Ринат Ахметов

ФК "Динамо" – Игорь Суркис

ФК "Заря" – Евгений Геллер

ФК "Десна" – Владимир Левин

ПФК "Львов" – Богдан Копытко

ФК "Мариуполь" – Тарик Махмуд Чаудри

ФК "Александрия" – Сергей Кузьменко

СК "Днепр-1" – Юрий Береза

ФК "Олимпик" – Владислав Гельзин

ФК "Карпаты" - Олег Смалийчук (50% акций)

ФК "Колос" – Андрей Засуха

ФК "Ворскла" – Константин Жеваго