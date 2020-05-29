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Кто из владельцев клубов УПЛ среди богатейших украинцев по версии Forbes

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Ринат Ахметов
Ринат Ахметов / shakhtar.com

Журнал "Forbes-Украина" опубликовал список самых богатых людей Украины. В десятку богачей попали украинские владельцы клубов и близкие к футболу люди.

Список украинских богачей "Forbes-Украина" опубликовал впервые с 2016 года. Самым богатым человеком в Украине является владелец донецкого "Шахтера" Ринат Ахметов.

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Четверо человек из рейтинга, которые связаны с украинским футболом, являются долларовыми миллиардерами.

Список самых богатых украинцев, которые связаны с футболом

  1. Ринат Ахметов – владелец донецкого "Шахтер"
    Состояние 2,8 миллиарда долларов
  1. Александр Герега – президент Украинской ассоциации футбола, пытался купить львовские "Карпаты"
    Вместе с женой состояние 1,3 миллиарда долларов
  1. Константин Жеваго, почетный президент полтавской "Ворсклы"
    Состояние 1,1 миллиарда долларов
  1. Игорь Коломойский – бывший владелец ФК "Днепр". Его связывают со многими украинскими клубами через оффшорные компании, в том числе и "Карпатами" и "Днепр-1"
    Состояние 1 миллиард долларов
  1. Вадим Новинский – эксвладелец ФК "Севастополь". Офшорная компания, которую связывают с ним, недавно выкупила стадион одесского "Черноморца"
    Состояние 810 миллионов долларов
  1. Александр Ярославский, бывший владелец ФК "Металлист". Пытается восстановить команду в Харькове
    Состояние 725 миллионов долларов.

В топ-15 рейтинга не попали братья Суркисы, владеющие киевским "Динамо".

Кто руководит клубами УПЛ

  • ФК "Шахтер" – Ринат Ахметов
  • ФК "Динамо" – Игорь Суркис
  • ФК "Заря" – Евгений Геллер
  • ФК "Десна" – Владимир Левин
  • ПФК "Львов" – Богдан Копытко
  • ФК "Мариуполь" – Тарик Махмуд Чаудри
  • ФК "Александрия" – Сергей Кузьменко
  • СК "Днепр-1" – Юрий Береза
  • ФК "Олимпик" – Владислав Гельзин
  • ФК "Карпаты" - Олег Смалийчук (50% акций)
  • ФК "Колос" – Андрей Засуха
  • ФК "Ворскла" – Константин Жеваго
Автор: Михаил Гема
Теги: УПЛ Футбол Спорт Игорь Коломойский Константин Жеваго Ринат Ахметов Шахтер
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