Кто из владельцев клубов УПЛ среди богатейших украинцев по версии Forbes
Журнал "Forbes-Украина" опубликовал список самых богатых людей Украины. В десятку богачей попали украинские владельцы клубов и близкие к футболу люди.
Список украинских богачей "Forbes-Украина" опубликовал впервые с 2016 года. Самым богатым человеком в Украине является владелец донецкого "Шахтера" Ринат Ахметов.
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Четверо человек из рейтинга, которые связаны с украинским футболом, являются долларовыми миллиардерами.
Список самых богатых украинцев, которые связаны с футболом
- Ринат Ахметов – владелец донецкого "Шахтер"
Состояние 2,8 миллиарда долларов
- Александр Герега – президент Украинской ассоциации футбола, пытался купить львовские "Карпаты"
Вместе с женой состояние 1,3 миллиарда долларов
- Константин Жеваго, почетный президент полтавской "Ворсклы"
Состояние 1,1 миллиарда долларов
- Игорь Коломойский – бывший владелец ФК "Днепр". Его связывают со многими украинскими клубами через оффшорные компании, в том числе и "Карпатами" и "Днепр-1"
Состояние 1 миллиард долларов
- Вадим Новинский – эксвладелец ФК "Севастополь". Офшорная компания, которую связывают с ним, недавно выкупила стадион одесского "Черноморца"
Состояние 810 миллионов долларов
- Александр Ярославский, бывший владелец ФК "Металлист". Пытается восстановить команду в Харькове
Состояние 725 миллионов долларов.
В топ-15 рейтинга не попали братья Суркисы, владеющие киевским "Динамо".
Кто руководит клубами УПЛ
- ФК "Шахтер" – Ринат Ахметов
- ФК "Динамо" – Игорь Суркис
- ФК "Заря" – Евгений Геллер
- ФК "Десна" – Владимир Левин
- ПФК "Львов" – Богдан Копытко
- ФК "Мариуполь" – Тарик Махмуд Чаудри
- ФК "Александрия" – Сергей Кузьменко
- СК "Днепр-1" – Юрий Береза
- ФК "Олимпик" – Владислав Гельзин
- ФК "Карпаты" - Олег Смалийчук (50% акций)
- ФК "Колос" – Андрей Засуха
- ФК "Ворскла" – Константин Жеваго